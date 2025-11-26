Край на бягството: полицията задържа 28-годишен рецидивист от Бургас

28-годишен криминално проявен мъж от Бургас беше установен и задържан от служители на сектор „Криминална полиция“ при Четвърто районно управление, след като месеци наред се е опитвал да избегне привеждането си в затвора.

Той е бил открит в квартира в махалата на комплекс „Меден рудник“, където се укривал. За да осуети задържането, мъжът постоянно сменял местата си за нощувка и спазвал строга конспиративност, така че да не бъде лесно проследен.

Издирването е било във връзка с влязла в сила присъда за притежаване и разпространение на наркотични вещества, за която му е наложено три години лишаване от свобода.

След успешната акция рецидивистът вече е приведен в бургаския затвор, където ще изтърпи наказанието си.