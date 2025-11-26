НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Край на бягството: полицията задържа 28-годишен рецидивист от Бургас

          0
          7
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          28-годишен криминално проявен мъж от Бургас беше установен и задържан от служители на сектор „Криминална полиция“ при Четвърто районно управление, след като месеци наред се е опитвал да избегне привеждането си в затвора.

          - Реклама -

          Той е бил открит в квартира в махалата на комплекс „Меден рудник“, където се укривал. За да осуети задържането, мъжът постоянно сменял местата си за нощувка и спазвал строга конспиративност, така че да не бъде лесно проследен.

          Правосъдието финализира случая „Удо Ланге“: присъдата е окончателна Правосъдието финализира случая „Удо Ланге“: присъдата е окончателна

          Издирването е било във връзка с влязла в сила присъда за притежаване и разпространение на наркотични вещества, за която му е наложено три години лишаване от свобода.

          След успешната акция рецидивистът вече е приведен в бургаския затвор, където ще изтърпи наказанието си.

          28-годишен криминално проявен мъж от Бургас беше установен и задържан от служители на сектор „Криминална полиция“ при Четвърто районно управление, след като месеци наред се е опитвал да избегне привеждането си в затвора.

          - Реклама -

          Той е бил открит в квартира в махалата на комплекс „Меден рудник“, където се укривал. За да осуети задържането, мъжът постоянно сменял местата си за нощувка и спазвал строга конспиративност, така че да не бъде лесно проследен.

          Правосъдието финализира случая „Удо Ланге“: присъдата е окончателна Правосъдието финализира случая „Удо Ланге“: присъдата е окончателна

          Издирването е било във връзка с влязла в сила присъда за притежаване и разпространение на наркотични вещества, за която му е наложено три години лишаване от свобода.

          След успешната акция рецидивистът вече е приведен в бургаския затвор, където ще изтърпи наказанието си.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          33 загинали при тежките наводнения в Южно Тайланд

          Георги Петров -
          Броят на жертвите от продължаващите наводнения в южната част на Тайланд достигна 33 души, съобщи правителственият говорител Сирипонг Ангкасакулкиат, цитиран от АФП. Причините за...
          Война

          Тръмп: Стив Уиткоф отива в Москва да представи плана за мир на Путин

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е инструктирал специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва....
          Война

          Пехотинци от 72-ра бригада на ВСУ отказаха да влязат в битка на фронта в Харковска област

          Иван Христов -
          Пехотинци от 72-ра механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са отказали да отидат на фронтовата линия в Харковска област, съобщиха източници от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions