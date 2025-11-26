Прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков призова да не се правят прибързани заключения за приближаващия край на войната в Украйна, предава ТАСС.

- Реклама -

„Почакайте. Твърде рано е да се каже това“, заяви говорителят на Кремъл, коментирайки идеята, че двете страни никога не са били толкова близо до сключване на мирно споразумение.

Според мнението на Песков, много хора в различни страни, включително САЩ, ще се опитат да провалят мирния процес.

Той заяви също, че датата на посещението на специалния представител на САЩ Стив Уиткоф в Русия все още не е определена.