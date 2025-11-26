НА ЖИВО
          Баскетбол

          Лука Дончич отново е над всички – Лейкърс взе дербито на Лос Анджелис

          Победи постигнаха още Вашингтон и Орландо

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лос Анджелис Лейкърс спечели градското дерби с Лос Анджелис Клипърс. „Езерняците“ се наложиха със 135:118 за пети пореден успех през сезона в НБА. В герой за победителите се превърна Лука Дончич. 

          Словенецът вкара 43 точки, хвана 9 борби и направи 13 асистенции за успеха на Лейкърс.

          Двубоят беше равностоен в първите три части, но в последната символичните домакини стигнаха до успеха. Остин Рийвс вкара 31 точки и хвана 9 борби за „езерняците“, докато Леброн Джеймс завърши с 25 точки. 

          За Клипърс най-резултатен беше Джеймс Хардън с 29 точки. 

          Дончич и Лейкърс заемат третото място в Западната конференция с 13 победи и 4 загуби, докато Клипърс е на 12-тата позиция с 5 успеха и 13 поражения.

          Останалите езултатите в НБА

          Вашингтон Уизърдс – Атланта Хоукс 132:113

          Филаделфия 76ърс – Орландо Меджик 103:144

