Лука Дончич отново е над всички – Лейкърс взе дербито на Лос Анджелис

Лос Анджелис Лейкърс спечели градското дерби с Лос Анджелис Клипърс. „Езерняците“ се наложиха със 135:118 за пети пореден успех през сезона в НБА. В герой за победителите се превърна Лука Дончич.

Словенецът вкара 43 точки, хвана 9 борби и направи 13 асистенции за успеха на Лейкърс.

Двубоят беше равностоен в първите три части, но в последната символичните домакини стигнаха до успеха. Остин Рийвс вкара 31 точки и хвана 9 борби за „езерняците“, докато Леброн Джеймс завърши с 25 точки.

За Клипърс най-резултатен беше Джеймс Хардън с 29 точки.

Дончич и Лейкърс заемат третото място в Западната конференция с 13 победи и 4 загуби, докато Клипърс е на 12-тата позиция с 5 успеха и 13 поражения.

Останалите езултатите в НБА

Вашингтон Уизърдс – Атланта Хоукс 132:113

Филаделфия 76ърс – Орландо Меджик 103:144