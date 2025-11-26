„За първи път толкова агресивно властта посегна върху доходите на хората. Това е бюджет на лъжата.“ С тази категорична оценка депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и адвокат Любен Иванов коментира проектобюджета за 2026 г. Изявлението му бе направено в ефира на предаването „Делници“ по телевизия „Евроком“ пред водещия Николай Колев.

Иванов сподели, че по пътя към студиото е станал свидетел на множество хора, насочили се към „триъгълника на властта“. Той подчерта, че организираният протест е „повече граждански, отколкото политически“, тъй като засегнати от новите финансови рамки са не само наемните работници, но и бизнесът. Според народния представител повишаването на данъчно-осигурителната тежест и планираните разходи в бюджета поставят под изключително силен натиск малките и средни предприятия, като ударът ще бъде най-тежък в икономически по-слабите региони на страната.

Депутатът разказа и за напрежение в Бюджетната комисия, описвайки сцена, при която е видял петима въоръжени гардове на НСО, застанали зад гърба на депутатите от ДПС и „Ново начало“. Според Любен Иванов това е изключително притеснителен знак и явна демонстрация на отношение както към останалите политически сили, така и към гражданите.

По отношение на макроикономическите параметри, Иванов припомни, че Европейската комисия вече е отправила предупреждение за сериозен риск бюджетът да не спази фискалните правила на ЕС. Той остро разкритикува факта, че за първи път се предвижда преразпределение на над 45% от БВП, без това да е обвързано с каквито и да е структурни реформи в администрацията, образованието и здравеопазването. По думите му това създава реална опасност „лавинообразно да нараства инфлацията“.

В качеството си на член на Социалната комисия, Иванов коментира и идеята за връщане години назад и преразглеждане на ТЕЛК-решения. Той предупреди, че подобен подход ще доведе до сериозни конфликти и съдебни спорове, ако не бъде съчетан с реална реформа и по-висок контрол. В края на разговора депутатът призова граждани и работодатели, които се чувстват ощетени от бюджета, да излязат на протест пред „триъгълника на властта“, като самият той обяви, че след участието си в предаването отива директно там.