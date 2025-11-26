НА ЖИВО
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
          Общество

          Макрон: „Няма да изпращаме младежи в Украйна“

          Изказване на началника на Генералния щаб разпали оживена дискусия във Франция, след като той предупреди, че страната „трябва да бъде готова да даде жертви“ на фона на растящото напрежение в Европа и страховете от руската агресия. Коментарът бе възприет като намек за връщане на задължителната казарма или подготовка за участие във война, което предизвика вълна от реакции.

          Президентът Еманюел Макрон бързо внесе яснота, настоявайки, че няма да има изпращане на младежи в Украйна.

          „Младежите, които преминат новата военна подготовка, няма да бъдат изпращани да се бият в Украйна“, увери той, подчертавайки, че говорим единствено за разширяване на доброволната военна служба, а не за въвеждане на задължителна.

          ► Новата програма – какво точно включва?

          Официалното представяне на плана се очаква край Гренобъл, където е разположена елитната 27-ма планинска пехота. Инициативата цели да надгради съществуващата от 1997 г. национална служба, като я адаптира към днешните рискове.

          САЩ засилват дипломатическия натиск: Москва и Киев посрещат пратениците на Тръмп САЩ засилват дипломатическия натиск: Москва и Киев посрещат пратениците на Тръмп
          • Обучение: 10-месечна подготовка
          • Заплащане: минимално възнаграждение от държавата
          • Цели: 2000–3000 участници през първата година; 10 000 до 2030 г.; впоследствие – до 50 000 души годишно

          Програмата е замислена като отговор на новите геополитически предизвикателства, но без задължителна мобилизация.

          ► Политически реакции и обществено мнение

          Макар връщането на казармата да не е на дневен ред, темата за отбраната се връща настойчиво в общественото пространство. Според проучвания над 60% от французите подкрепят доброволната служба, но остават против задължителната.

          Изказването на генералния щаб начерта граница между готовността на държавата да реагира при криза и реалните действия, които обществото е склонно да подкрепи.

