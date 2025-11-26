Марк Рюте: Войната в Украйна може да завърши до края на 2025 година, но Русия ще остане заплаха за дълго време напред

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в интервю пред El País, че войната в Украйна може да приключи до края на 2025 г. В решаващ момент от мирните преговори, той предупреждава, че дори да бъде подписано споразумение за прекратяване на започналия преди четири години конфликт, „Русия ще остане дългосрочна заплаха за дълго време напред“.

Рюте също така похвали президента на САЩ Доналд Тръмп за „последователните му опити от февруари насам да прекъсне безизходицата с Путин и да сложи край на тази ужасна война“. Генералният секретар е убеден, че мирният план на Тръмп е бил „основа за преговори между Украйна и САЩ и добра основа за по-нататъшни дискусии“. Предложението съдържа солидни елементи, докато други изискват повече работа и диалог. Точно това правят украинците и американците в момента, добави Рюте.

На допълнителен въпрос дали войната може да приключи до края на тази година, генералният секретар на Алианса отговори:

„Разбира се. Всички се молим тази война да приключи възможно най-скоро. Искам да направя всичко възможно, за да помогна за реализирането на визията на президента Тръмп за постигане на тази цел. Напълно споделям визията на Тръмп: тази касапница трябва да приключи“.

Той добави, че приблизително един милион руснаци са били убити или тежко ранени. По думите му, Русия губи приблизително 20 000 войници месечно. Тези хора умират, докато „едва печелят някаква територия“. Рюте припомни, че тази година Русия е превзела само около 1% от територията на Украйна и напредва само с няколко метра на ден.

„Те се опитват да превземат Покровск от 18 месеца и все още не го контролират напълно. Повече руснаци са загинали, опитвайки се да превземат този град, отколкото украинците, които първоначално са живели там“, добави той.

На въпроса дали Рюте смята, че светът е в „специална ситуация, която скоро може да доведе до края на войната“, той отговори:

„Винаги е трудно да се предвиди, но искрено се надявам, че мирът ще дойде скоро. Разбира се, трябва да има още срещи след преговорите в Женева, както и отделни, паралелни дискусии с ЕС и НАТО по определени въпроси. А ние все още не сме на този етап“.