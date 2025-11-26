Мартин Димитров: „Последният влак за реформи – време е за спирачка на харченето“

Европейската комисия е потвърдила опасенията, че проектобюджетът за 2026 г. „излиза извън рамките“ и създава риск страната да загуби контрол над фискалната стабилност. Това заяви Мартин Димитров от ДБ в кулоарите на парламента, като подчерта, че

„Това е последният влак за реформи."

Той предупреди, че сметката за неустойчивия бюджет се плаща от всички български граждани по три начина:

първо – чрез директно увеличение на данъци и осигуровки; второ – чрез натрупване на нови заеми, които утре ще се върнат под формата на още по-високи данъци; трето – чрез инфлацията, която идва, когато държавата взема прекомерни кредити и ги налива в икономиката.

Според Димитров най-спешната мярка между първо и второ четене на бюджета е категоричен отказ от вдигане на данъците и осигуровките, за да не бъде ударена средната класа и бизнесът:

„Какво трябва да се направи по най-спешния начин… е да се откажат от увеличението на данъците и осигуровките.“

Той настоя още, че всички предложени от ДБ 30 мерки трябва да бъдат разгледани и приети. По думите му управляващите не предлагат нито една реформа за по-голяма ефективност на разходите:

„Харчат, пак харчат и още повече харчат. На никого не може да му излезе бюджетът по този начин.“

Божидар Божанов допълни, че една от ключовите им мерки ще бъде обсъдена днес в Тристранката –