      сряда, 26.11.25
          Политика

          Мартин Димитров: „Последният влак за реформи – време е за спирачка на харченето"

          Снимка: БГНЕС
          Европейската комисия е потвърдила опасенията, че проектобюджетът за 2026 г. „излиза извън рамките“ и създава риск страната да загуби контрол над фискалната стабилност. Това заяви Мартин Димитров от ДБ в кулоарите на парламента, като подчерта, че

          „Това е последният влак за реформи.“

          Той предупреди, че сметката за неустойчивия бюджет се плаща от всички български граждани по три начина:
          първо – чрез директно увеличение на данъци и осигуровки; второ – чрез натрупване на нови заеми, които утре ще се върнат под формата на още по-високи данъци; трето – чрез инфлацията, която идва, когато държавата взема прекомерни кредити и ги налива в икономиката.

          Според Димитров най-спешната мярка между първо и второ четене на бюджета е категоричен отказ от вдигане на данъците и осигуровките, за да не бъде ударена средната класа и бизнесът:

          „Какво трябва да се направи по най-спешния начин… е да се откажат от увеличението на данъците и осигуровките.“

          Той настоя още, че всички предложени от ДБ 30 мерки трябва да бъдат разгледани и приети. По думите му управляващите не предлагат нито една реформа за по-голяма ефективност на разходите:

          „Харчат, пак харчат и още повече харчат. На никого не може да му излезе бюджетът по този начин.“

          Божидар Божанов допълни, че една от ключовите им мерки ще бъде обсъдена днес в Тристранката –

          „ограничаването на бонусите в бюджетната сфера“
          и изрази надежда тя да получи подкрепа и в парламента.

