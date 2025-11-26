НА ЖИВО
          - Реклама -
          Масов протест и жива верига в София срещу приемането на Бюджет 2026

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Хиляди граждани се събраха в центъра на София на протест, организиран от „Продължаваме промяната“, изразявайки силно недоволство срещу скоростното приемане на Бюджет 2026. Демонстрантите изпълниха пространството в „Триъгълника на властта“ още преди обявения начален час, за да проследят на живо заседанието на парламентарната бюджетна комисия, излъчвано на специален екран. Към акцията се присъединиха и представители на бизнеса, както и млади лекари.

          Протестът протича предимно мирно, въпреки възникналото леко напрежение пред сградата на Народното събрание, където отделни участници хвърлиха пиратки в краката на полицейския кордон. От политическа партия „Продължаваме промяната“ отправиха призив за избягване на ескалация и организиране на мащабна жива верига около парламента.

          „Никой не може да ни обвини в нищо. Нека веригата да бъде от 1, 2 или 3 кордона, ако трябва и да не пуснем депутатите като Делян Добрев и Йордан Цонев да излязат от Партийния дом и да си помислят дали са направили добро с гласуването на бюджетите на ДОО и на НЗОК“, призоваха от формацията на Асен Василев и Николай Денков.

          По информация на ПП, депутатите от ГЕРБ-СДС и „ДПС-Ново начало“ са останали в стаите си в Народното събрание. От ПП съобщиха още, че Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“ е бил заварен в стаята на тяхната парламентарна група, като причините за присъствието му там остават неясни.

          Напрежението се засили с появата на „белия автобус“ – символ, който върна спомените за събитията от 23 юли 2013 г. и протестите срещу кабинета на Пламен Орешарски и избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Според твърдения на „Да, България“, автобусът е бил осигурен от органите на реда.

          В рамките на пленарния ден, белязан от напрежение и промени в графика, депутатите от ресорната комисия одобриха увеличение на осигуровките с 2 процентни пункта и приеха бюджета на НЗОК. Утре комисията предстои да разгледа основния държавен бюджет за следващата година, който се определя като исторически – първият след влизането на България в еврозоната.

          - Реклама -

