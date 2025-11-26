НА ЖИВО
      сряда, 26.11.25
          Начало Лайфстайл Клюки

          Мега новина! Натали Стойчева от „Ергенът" влиза в най-големия студентски конкурс в България – Miss Студентка 2025

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Магията на предстоящия конкурс Miss Студентка 2025 започна официално – и то с истинска сензация! Красивата и харизматична Натали Стойчева, звездата от хитовото риалити ЕРГЕНЪТ, прие специалната покана лично от организатора Владислав Славов. Двамата се срещнаха на ексклузивна лична среща, където той ѝ подари роза – символичното предложение за участие в конкурса. Натали каза „Да“ и предизвика истински фурор.

          Miss Студентка е най-атрактивният конкурс за млади жени в България – витрина на интелект, стил, чар и амбиция. Провежда се традиционно в навечерието на студентския празник, когато цяла България избира своята най-красиво вдъхновяваща кралица. Тази, която една година носи титлата и представлява лицето на младите, силните и умните жени на България.

          Тази година кастингът е рекорден – най-силният в цялата история на конкурса. Участничките идват от всички престижни университети: бъдещи инженери, талантливи спортистки, амбициозни икономисти, млади адвокатки, дори курсантки от военните академии. За първи път толкова различни професии и характери се срещат на една сцена, за да докажат, че красивите и успели млади жени в България не са мит – те са реалност, сила и бъдеще.

          Големият финал е на 3 декември от 20:00 часа в клуб MAZZO – мястото, което ще събере най-голямата концентрация на красота, стил и емоция в навечерието на студентския празник. И, разбира се, след коронацията ще избухне и най-голямото парти, с което ще бъде даден старт на националните тържества за 8 декември. Пригответе се за вечер, която ще се помни дълго. Miss Студентка 2025 – красота, интелект и класа на най-високо ниво!

