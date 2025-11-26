НА ЖИВО
          Методи Андреев: Тандемът Борисов-Пеевски е най-голямата заплаха за еврозоната

          „Жалко и грозно е да се гледа как Борисов се гъне пред Пеевски. Това е унижение. Европа му казва, че това не е бюджетът, който искат да видят.“ Този коментар направи бившият депутат и политически анализатор Методи Андреев по време на гостуването си в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Андреев отправи директно обръщение към председателя на ГЕРБ, оспорвайки тезата му, че общественото недоволство е насочено срещу влизането на България в еврозоната. Според анализатора протестът е конкретно срещу настоящия управленски модел.

          „Вашето управление, заедно с Делян Пеевски, е най-голямата опасност пред еврозоната“, категоричен бе гостът в студиото.

          Бившият народен представител анализира и икономическата ситуация, подчертавайки ролята на валутния борд за запазването на нисък държавън дълг – в границите между 20 и 30%. Той даде за пример други държави от Европейския съюз, като Франция, където по думите му външният дълг достига 110%.

          Според Методи Андреев съществуват скрити мотиви при евентуалната смяна на валутния режим. Той изрази мнение, че управляващите се насочват към усвояване на средства от заеми, а не от еврофондове, където контролът е по-строг.

          „При излизането от борда и влизането в еврозоната тези хора, които сега управляват и които ги свързва далаверата, ще имат за цел да крадат. Това обаче няма да стане от европейските средства , защото там Кьовеши в един момента може да ги удари през пръстите. Те искат да крадат от кредитите, които ще тегли България“, заключи Андреев.

