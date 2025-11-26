Методи Андреев: Жалко и грозно е да се гледа как Борисов се гъне пред Пеевски

„Жалко и грозно е да се гледа как Борисов се гъне пред Пеевски. Това е унижение. Европа му казва, че това не е бюджетът, който искат да видят.“

Това каза бившият депутат и политически анализатор Методи Андреев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Андреев се обърна към председателя на ГЕРБ, заявявайки му, че протестът не е срещу влизането на страната в еврозоната, както днес Борисов обяви, а срещу настоящото управление.

„Вашето управление, заедно с Делян Пеевски, е най-голямата опасност пред еврозоната“, посочи още гостът.

Бившият депутат обясни, че до този момент, бидейки във валутен борд, нашият дълг е останал нисък – между 20-30%. Той посочи, че има лоши примери в Европейския съюз като Франция, където външният дълг е 110%.