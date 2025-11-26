НА ЖИВО
          Методи Андреев: Жалко и грозно е да се гледа как Борисов се гъне пред Пеевски

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Жалко и грозно е да се гледа как Борисов се гъне пред Пеевски. Това е унижение. Европа му казва, че това не е бюджетът, който искат да видят.“

          Това каза бившият депутат и политически анализатор Методи Андреев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Андреев се обърна към председателя на ГЕРБ, заявявайки му, че протестът не е срещу влизането на страната в еврозоната, както днес Борисов обяви, а срещу настоящото управление.

          „Вашето управление, заедно с Делян Пеевски, е най-голямата опасност пред еврозоната“, посочи още гостът.

          Бившият депутат обясни, че до този момент, бидейки във валутен борд, нашият дълг е останал нисък – между 20-30%. Той посочи, че има лоши примери в Европейския съюз като Франция, където външният дълг е 110%.

          „При излизането от борда и влизането в еврозоната тези хора, които сега управляват и които ги свързва далаверата, ще имат за цел да крадат. Това обаче няма да стане от европейските средства , защото там Кьовеши в един момента може да ги удари през пръстите. Те искат да крадат от кредитите, които ще тегли България“, каза още гостът.

