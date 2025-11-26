Михайлов с първи подробности: Задържани са съпругата му и счетоводителят му (ВИДЕО)

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов заяви, че съпругата му, счетоводителят му и множество други лица са задържани в рамките на мащабната операция на Антикорупционната комисия, провеждана под ръководството на Софийската градска прокуратура. Акцията включва претърсвания в София, Варна, Шумен, Пазарджик и с. Неофит Рилски, по подозрения за схема, свързана с партията и с „Исторически парк“.
Според Михайлов действията на комисията нямат връзка с политическата организация:
Той подчерта, че според него Антикорупционната комисия трябва да се занимава с разследване на злоупотреби с държавни и общински средства, а не да бъде:
Михайлов твърди още, че два дни преди изявлението на Радостин Василев за предполагаеми корупционни практики и фалшиви подписи, е бил посетен от служители на КОНПИ:
Той определи случващото се като репресия, настоявайки, че никога досега не е бил осъждан, въпреки медийните публикации, свързани с „Исторически парк“.
„София няма повече време за губене – нужни са реални решения за паркирането и ние ги предлагаме“, заявиха Борис Бонев, председател на Спаси София, и Стефан Спасов, член на инженерната комисия, при представянето на новата програма за изграждане на паркинги в столицата.
Това е по донос на оня шапшал от Плевен!
В една подобна акция преди време се замеси и министърчето от Раднево – щял да стоварва цялата сила на закона!?
Да я стовари за Свети Влас, ама ще го махнат от компанията!