      сряда, 26.11.25
          Политика

          Михайлов с първи подробности: Задържани са съпругата му и счетоводителят му (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов заяви, че съпругата му, счетоводителят му и множество други лица са задържани в рамките на мащабната операция на Антикорупционната комисия, провеждана под ръководството на Софийската градска прокуратура. Акцията включва претърсвания в София, Варна, Шумен, Пазарджик и с. Неофит Рилски, по подозрения за схема, свързана с партията и с „Исторически парк“.

          Според Михайлов действията на комисията нямат връзка с политическата организация:

          „С партия ‘Величие’ няма как да са свързани, защото партията е сдружение на хора, обединени около политическа идея. КОНПИ разследват мен лично.“

          Той подчерта, че според него Антикорупционната комисия трябва да се занимава с разследване на злоупотреби с държавни и общински средства, а не да бъде:

          „бухалка, която обслужва управляващите“.

          ИЗВЪНРЕДНО: КПК с мащабно разследване срещу „Величие", има задържани (СНИМКИ/ВИДЕО)

          Михайлов твърди още, че два дни преди изявлението на Радостин Василев за предполагаеми корупционни практики и фалшиви подписи, е бил посетен от служители на КОНПИ:

          „Казаха ми, че ако не съдействам на управляващите, ще се случи това, което виждате. Или трябва да имам екстрасенски способности, или това, което правят Борисов и Пеевски, е да притискат всеки един човек.“

          Той определи случващото се като репресия, настоявайки, че никога досега не е бил осъждан, въпреки медийните публикации, свързани с „Исторически парк“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Гуцанов: 1/4 от пенсионерите ще вземат коледните добавки от 120 лева (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Всеки четвърти пенсионер у нас ще получи коледна добавка за предстоящите празници. Това обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на брифинг...
          Футбол

          Поредна контузия за Неймар, бразилецът няма да играе футбол поне до края на годината

          Николай Минчев
          Суперзвездата на бразилския футбол – Неймар, изглежда, че приключи с футбола за календарната 2025 г. Според местното издание Globoesporte – офанзивният играч е получил...
          Общество

          „Спаси София" предлага план за 40 нови паркинга за пет години (ВИДЕО)

          Десислава Димитрова
          „София няма повече време за губене – нужни са реални решения за паркирането и ние ги предлагаме“, заявиха Борис Бонев, председател на Спаси София, и Стефан Спасов, член на инженерната комисия, при представянето на новата програма за изграждане на паркинги в столицата.

          1 коментар

          1. Това е по донос на оня шапшал от Плевен!
            В една подобна акция преди време се замеси и министърчето от Раднево – щял да стоварва цялата сила на закона!?
            Да я стовари за Свети Влас, ама ще го махнат от компанията!

