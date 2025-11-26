Михайлов с първи подробности: Задържани са съпругата му и счетоводителят му (ВИДЕО)

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов заяви, че съпругата му, счетоводителят му и множество други лица са задържани в рамките на мащабната операция на Антикорупционната комисия, провеждана под ръководството на Софийската градска прокуратура. Акцията включва претърсвания в София, Варна, Шумен, Пазарджик и с. Неофит Рилски, по подозрения за схема, свързана с партията и с „Исторически парк“.

Според Михайлов действията на комисията нямат връзка с политическата организация:

„С партия ‘Величие’ няма как да са свързани, защото партията е сдружение на хора, обединени около политическа идея. КОНПИ разследват мен лично.“

Той подчерта, че според него Антикорупционната комисия трябва да се занимава с разследване на злоупотреби с държавни и общински средства, а не да бъде:

„бухалка, която обслужва управляващите“.

Михайлов твърди още, че два дни преди изявлението на Радостин Василев за предполагаеми корупционни практики и фалшиви подписи, е бил посетен от служители на КОНПИ:

„Казаха ми, че ако не съдействам на управляващите, ще се случи това, което виждате. Или трябва да имам екстрасенски способности, или това, което правят Борисов и Пеевски, е да притискат всеки един човек.“

Той определи случващото се като репресия, настоявайки, че никога досега не е бил осъждан, въпреки медийните публикации, свързани с „Исторически парк“.