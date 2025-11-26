НА ЖИВО
          Министър Иван Пешев: 44 млрд. лева е оборотът на хазартния бизнес в България

          "С колегите от Съвета за съвместно управление (ССУ) предприехме стъпката да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, спортна инфраструктура и младежка политика" - допълни ръководителят

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Спортният министър Иван Пешев говори на специален брифинг в парламента. В своето изказване политикът пожела да бъдат отделяни повече средства за спорт, спортна инфраструктура и младежка политика.

          „44 млрд. лева е оборотът на хазартния бизнес в България, 2 млрд. са печалбите. Тотото генерира едва 70 млн. Затова с колегите от Съвета за съвместно управление (ССУ) предприехме стъпката да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, спортна инфраструктура и младежка политика. По този начин даваме възможност на големите международни компании, които оперират в лотарийния бизнес да се включат в Българския спортен тотализатор. Цялата концесионна такса от тотото ще влиза в бюджета на Министерство на младежта и спорта“ – заяви министър Пешев.

          По думите му всички спортни федерации ще имат двойно увеличен бюджет. В сряда стана ясно, че именно Министерството на младежта и спорта е инициатор на идеята Български спортен тотализатор да бъде отдаден на концесия за поне 15 години. 

          „Търсим големи международни компании, всички служители на тотализатора трябва бъдат спокойни, защото ще запазят своите работни места и ще бъдат увеличени поне двойно“ – заяви спортният министър. 

