По време на неотдавнашно посещение в Киев, министърът на армията на САЩ Дан Дрискол е направил серия от мрачни прогнози относно ситуацията на фронта и е настоял Украйна да приеме първоначалната версия на американския мирен план, съобщава NBC News, позовавайки се на два източника, запознати със срещата.

Според събеседниците на медията, Дрискол е казал на украинските представители, че ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се влошава: руснаците увеличават темпото на въздушните си удари, разполагат с практически неограничени ресурси и могат да водят продължителна война, без да губят инерция. Той е подчертал, че по-нататъшното чакане ще ги постави в още по-слаба позиция.

Американската делегация също така е предупредила, че военно-промишления комплекс (ВПК) на САЩ вече не е в състояние да осигури на Украйна необходимата противовъздушна отбрана и боеприпаси.

Според един източник, след представянето на мирния план, посланието на Дрискол е било ясно:

„По принцип посланието беше: губите и трябва да приемете споразумението“.

Украинската страна обаче учтиво е отказала да подпише първоначалната версия на документа, което Киев възприе като фактическа капитулация пред Русия.