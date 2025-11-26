НА ЖИВО
          Война

          Министърът на армията на САЩ предупреди Украйна за „неизбежно поражение" от Русия

          Дан Дрискол
          Дан Дрискол
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          По време на неотдавнашно посещение в Киев, министърът на армията на САЩ Дан Дрискол е направил серия от мрачни прогнози относно ситуацията на фронта и е настоял Украйна да приеме първоначалната версия на американския мирен план, съобщава NBC News, позовавайки се на два източника, запознати със срещата.

          Според събеседниците на медията, Дрискол е казал на украинските представители, че ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се влошава: руснаците увеличават темпото на въздушните си удари, разполагат с практически неограничени ресурси и могат да водят продължителна война, без да губят инерция. Той е подчертал, че по-нататъшното чакане ще ги постави в още по-слаба позиция.

          Американската делегация също така е предупредила, че военно-промишления комплекс (ВПК) на САЩ вече не е в състояние да осигури на Украйна необходимата противовъздушна отбрана и боеприпаси.

          Според един източник, след представянето на мирния план, посланието на Дрискол е било ясно:

          „По принцип посланието беше: губите и трябва да приемете споразумението“.

          Украинската страна обаче учтиво е отказала да подпише първоначалната версия на документа, което Киев възприе като фактическа капитулация пред Русия.

