Мицкоски със скандален първи коментар за пребития български журналист

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски категорично отрече да е имало „каквото и да било нападение“ срещу журналиста и доайен на българската общност в страната Владимир Перев, въпреки публичния разказ на самия Перев и реакциите на българските институции.
„Някой може да се намокри от дъжда…“
В отговор на журналистически въпрос, преди началото на форума „Сътрудничество между правителството и гражданското общество“, Мицкоски заяви:
Премиерът намекна, че случаят може да е „инженеринг“, насочен срещу евроинтеграционния процес.
Какво твърди Владимир Перев?
Според разказа на Перев в Tribuna.mk, в петък той е бил:
нападнат словесно от непознат около 40-годишен мъж;
наричан „фашист“ и „мръсен българин“;
ударен, при което очилата му били счупени;
получил и заплахи за убийство.
Инцидентът се е случил в магазин в центъра на Скопие.
Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че работи по случая.
Реакцията на България
Българското МВнР осъди „поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Северна Македония“ и настоя за „своевременно и ефективно разследване и правосъдие“.
Президентът Румен Радев заяви, че:
