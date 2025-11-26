НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Мицкоски със скандален първи коментар за пребития български журналист

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски категорично отрече да е имало „каквото и да било нападение“ срещу журналиста и доайен на българската общност в страната Владимир Перев, въпреки публичния разказ на самия Перев и реакциите на българските институции.

          „Някой може да се намокри от дъжда…“

          В отговор на журналистически въпрос, преди началото на форума „Сътрудничество между правителството и гражданското общество“, Мицкоски заяви:

          „Някой може да се намокри от дъжда навън и това да бъде обявено като хибридна атака… Ако някой реши да се самонарани и го представи като атака, това е друг въпрос. Категорично отричам да е имало нападение.“

          Премиерът намекна, че случаят може да е „инженеринг“, насочен срещу евроинтеграционния процес.

          Какво твърди Владимир Перев?

          Според разказа на Перев в Tribuna.mk, в петък той е бил:

          • нападнат словесно от непознат около 40-годишен мъж;
          • наричан „фашист“ и „мръсен българин“;
          • ударен, при което очилата му били счупени;
          • получил и заплахи за убийство.

          Инцидентът се е случил в магазин в центъра на Скопие.

          Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че работи по случая.

          „Българи, вървете си в България“: Пребиха и заплашиха с убийство журналист в Скопие „Българи, вървете си в България“: Пребиха и заплашиха с убийство журналист в Скопие

          Реакцията на България

          Българското МВнР осъди „поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Северна Македония“ и настоя за „своевременно и ефективно разследване и правосъдие“.

          Президентът Румен Радев заяви, че:

          „Крайно време е Република Северна Македония да започне ефективно разследване на посегателствата срещу българите. Това е единственият път към европейска интеграция.“

          Радев: Крайно време е РСМ ефективно да преследва нападателите над българи Радев: Крайно време е РСМ ефективно да преследва нападателите над българи

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

