Москва цели 95% „руска идентичност“ до 2036 г. в анексираните украински региони

Руският президент Владимир Путин подписа нов документ – „Стратегия на националната политика на Русия до 2036 г.“, който поставя за цел засилване на руската идентичност и доминиращото използване на руския език в украинските територии, анексирани през 2022 г.

- Реклама -

Стратегията предвижда мерки, насочени към това 95% от населението на Русия да се идентифицира като руснаци до 2036 г. Документът, публикуван като президентски указ, трябва да влезе в сила от януари.

В текста се посочва, че анексираните региони са „създадaли условия за възстановяване на единството на историческите територии на руската държава“. Затова се настоява за допълнително укрепване на руската гражданска идентичност, разширяване на употребата на руския език и противодействие на „неприятелски чужди държави“, които според Москва се опитват да предизвикат междуетническо напрежение.