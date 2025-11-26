НА ЖИВО
          Москва цели 95% „руска идентичност" до 2036 г. в анексираните украински региони

          Владимир Путин
          Владимир Путин
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Руският президент Владимир Путин подписа нов документ – „Стратегия на националната политика на Русия до 2036 г.“, който поставя за цел засилване на руската идентичност и доминиращото използване на руския език в украинските територии, анексирани през 2022 г.

          Стратегията предвижда мерки, насочени към това 95% от населението на Русия да се идентифицира като руснаци до 2036 г. Документът, публикуван като президентски указ, трябва да влезе в сила от януари.

          В текста се посочва, че анексираните региони са „създадaли условия за възстановяване на единството на историческите територии на руската държава“. Затова се настоява за допълнително укрепване на руската гражданска идентичност, разширяване на употребата на руския език и противодействие на „неприятелски чужди държави“, които според Москва се опитват да предизвикат междуетническо напрежение.

