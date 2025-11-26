МРРБ свиква спешна среща за състоянието на Аспаруховия мост

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще бъде домакин на среща, посветена на актуалното техническо състояние на Аспаруховия мост във Варна. На форума ще присъстват представители на всички ангажирани институции, включително и местната власт.

Между първо и второ четене на държавния бюджет е внесено предложение за осигуряване на финансиране за обследване и за изготвяне на технически проект на съоръжението – процес, определян като първа задължителна стъпка към реална модернизация.

Според работната група на местно ниво, без подробна базова информация, основана на професионално обследване и цялостен технически проект, няма как да се кандидатства по която и да е програма за финансиране. Напомня се, че мостът е критична транспортна връзка не само за Варна, но и за цяла Североизточна България, което прави необходимостта от действия още по-спешна.