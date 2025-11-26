НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          МРРБ свиква спешна среща за състоянието на Аспаруховия мост

          0
          43
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще бъде домакин на среща, посветена на актуалното техническо състояние на Аспаруховия мост във Варна. На форума ще присъстват представители на всички ангажирани институции, включително и местната власт.

          - Реклама -

          Между първо и второ четене на държавния бюджет е внесено предложение за осигуряване на финансиране за обследване и за изготвяне на технически проект на съоръжението – процес, определян като първа задължителна стъпка към реална модернизация.

          Жители блокираха мост „Чавдар“ в протест срещу разширената зелена зона Жители блокираха мост „Чавдар“ в протест срещу разширената зелена зона

          Според работната група на местно ниво, без подробна базова информация, основана на професионално обследване и цялостен технически проект, няма как да се кандидатства по която и да е програма за финансиране. Напомня се, че мостът е критична транспортна връзка не само за Варна, но и за цяла Североизточна България, което прави необходимостта от действия още по-спешна.

          Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще бъде домакин на среща, посветена на актуалното техническо състояние на Аспаруховия мост във Варна. На форума ще присъстват представители на всички ангажирани институции, включително и местната власт.

          - Реклама -

          Между първо и второ четене на държавния бюджет е внесено предложение за осигуряване на финансиране за обследване и за изготвяне на технически проект на съоръжението – процес, определян като първа задължителна стъпка към реална модернизация.

          Жители блокираха мост „Чавдар“ в протест срещу разширената зелена зона Жители блокираха мост „Чавдар“ в протест срещу разширената зелена зона

          Според работната група на местно ниво, без подробна базова информация, основана на професионално обследване и цялостен технически проект, няма как да се кандидатства по която и да е програма за финансиране. Напомня се, че мостът е критична транспортна връзка не само за Варна, но и за цяла Североизточна България, което прави необходимостта от действия още по-спешна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          НС се отказва от паркинга на площад „Св. Александър Невски“

          Никола Павлов -
          От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски“ към историческата сграда на Народното събрание....
          Правосъдие

          Прокуратурата: Проверката е на престъпна група около „Исторически парк“

          Никола Павлов -
          Софийска градска прокуратура (СГП) провежда мащабна специализирана операция съвместно с Комисията за противодействие на корупцията (КПК) на територията на София, Варна, Шумен, Пазарджик и...
          Политика

          Костадинов: КПК най-накрая предприе действия срещу мафията „Величие“

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира акцията на Комисията за противодействие на корупцията, насочена към дейността на партия „Величие“ и нейния лидер. В своя позиция...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions