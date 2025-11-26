НА ЖИВО
          МВР: Не са истина твърденията на ПП-ДБ за полицейските отпуски!

          Пресцентърът на МВР опроверга твърдения, разпространени от народен представител от ПГ на ПП–ДБ, че отпуските на полицейски служители са били прекратени.

          „Категорично не отговарят на истината твърденията за прекратени отпуски на полицейски служители“, заявиха от вътрешното ведомство.

          От МВР подчертават, че министерството и всички негови структури на територията на страната функционират в условията на напълно нормален работен режим.

          „Твърденията за всичко друго са лъжа“, се казва в официалното съобщение.

          От МВР подчертават, че министерството и всички негови структури на територията на страната функционират в условията на напълно нормален работен режим.

          „Твърденията за всичко друго са лъжа“, се казва в официалното съобщение.

