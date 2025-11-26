МВР: Не са истина твърденията на ПП-ДБ за полицейските отпуски!

Пресцентърът на МВР опроверга твърдения, разпространени от народен представител от ПГ на ПП–ДБ, че отпуските на полицейски служители са били прекратени.
От МВР подчертават, че министерството и всички негови структури на територията на страната функционират в условията на напълно нормален работен режим.
