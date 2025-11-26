НА ЖИВО
          НА ЖИВО: Следете как се развива протеста пред НС

          Хиляди души се събраха и блокираха парламента от всичките му страни. Гневни граждани скандират оставка и напрежението ескалира. Следете тук на живо как протеста се развива. Към момента на няколко пъти бяха взривени бомбички, а камери следят дали някои народни представители се опитват да се измъкнат.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Любен Иванов: Бюджет 2026 е „бюджет на лъжата“, властта посяга агресивно на доходите

          Екип Евроком -
          „За първи път толкова агресивно властта посегна върху доходите на хората. Това е бюджет на лъжата.“ С тази категорична оценка депутатът от „Продължаваме промяната...
          Политика

          Кръстьо Врачев: Бюджет 2026 е „бюджет на фалита“, а концесията на тотализатора е „грабеж“

          Екип Евроком -
          „Вижте, нас ни управляват лъжци, крадци и измамници. Бюджетът за 2026 г. е бюджет на фалита за България.“ Тази остра позиция изрази народният представител...
          Общество

          ВИДЕО: Протестиращи изхвърлиха боклук върху кола на НСО

          Телевизия Евроком -
          Тази вечер протестиращи изхвърлиха боклук и налепиха стикери върху автомобил, който се предполага, че е на НСО или на депутат, който се е опитвал...

