НА ЖИВО: Следете как се развива протеста пред НС

Хиляди души се събраха и блокираха парламента от всичките му страни. Гневни граждани скандират оставка и напрежението ескалира. Следете тук на живо как протеста се развива. Към момента на няколко пъти бяха взривени бомбички, а камери следят дали някои народни представители се опитват да се измъкнат.