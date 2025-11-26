НА ЖИВО
          Началникът на Генщаба на ВСУ: Русия няма да може да превземе Покровск

          Андрей Гнатов
          Андрей Гнатов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия няма да може да превземе Покровск в Донецка област до края на тази година. Тя обаче няма да се откаже от опитите си да окупира града. Тази прогноза направи началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Андрей Гнатов.

          В интервю пред LIGA.net той отбеляза, че руснаците ще продължат да създават плодородна почва за манипулации на Покровско направление. По думите му, в момента там са концентрирани над 100 000 руски войници.

          „Тези опити продължават повече от година и руснаците отлагат крайните срокове, които им бяха дадени за превземане на града. Тези срокове ще продължат да бъдат отлагани. В момента те струпват всички налични резерви там. Трудно е да се предвиди дали ще успеят да създадат условия за допълнително усложняване на ситуацията“, заяви Гнатов.

          Началникът на Генералния щаб добави, че украинците чуват съобщения, че „всичко е загубено“, от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Подобна реторика е чувана и преди по време на Антитерористичната операция на Украйна в Донбас. Въпреки това, ВСУ продължават да спират руската армия и да й нанасят сериозни загуби.

          „Не всичко е перфектно. Но ние полагаме всички усилия, за да изпълним задачите, поставени от Върховния главнокомандващ“, заключи Андрей Гнатов.

