Трима служители на реда са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред в центъра на София. Инцидентите са възникнали по време на провеждането на протест пред сградата на Народното събрание, който предварително е бил заявен като мирно събитие.

В хода на недоволството част от протестиращите са направили опит да пробият полицейския кордон, като са атакували униформените с хвърлени бутилки и пиратки. Вследствие на агресията двама от служителите са транспортирани в болнично заведение за извършване на медицински прегледи.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) отправят апел към гражданите да изразяват позицията си мирно и да не допускат провокации и правонарушения.