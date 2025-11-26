Демонстрацията срещу приемането на държавния бюджет прерасна в сериозно напрежение в центъра на столицата. Протестът ескалира, когато част от недоволните граждани направиха опит да обърнат полицейски бус на булевард „Дондуков“. Наложи се намесата на жандармерията, която успя да избута тълпата и да предотврати инцидента.

Ситуацията се влоши допълнително, след като протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети.

По-рано през деня събралите се пред сградата на Народното събрание граждани организираха жива верига и освиркваха народните представители, докато те напускаха парламента.

Организатори на протестните действия са от политическа партия „Продължаваме промяната“. Въпреки че официалният начален час на мероприятието беше 18:00 ч., множество хора се бяха събрали по-рано пред законодателния орган, за да наблюдават организирано заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

На мястото на събитието присъства лидерът на партия МЕЧ („Морал, Единство, Чест“) Радостин Василев, а сред множеството се забелязват и развяти знамена на „Възраждане“.

Към момента обстановката в района на площад „Независимост“ и откъм Българската народна банка (БНБ) остава спокойна.