      сряда, 26.11.25
          Начало България Общество

          Напрежение в София: Протестът срещу бюджета ескалира с опит за обръщане на полицейски бус

          Екип Евроком
          Демонстрацията срещу приемането на държавния бюджет прерасна в сериозно напрежение в центъра на столицата. Протестът ескалира, когато част от недоволните граждани направиха опит да обърнат полицейски бус на булевард „Дондуков“. Наложи се намесата на жандармерията, която успя да избута тълпата и да предотврати инцидента.

          Ситуацията се влоши допълнително, след като протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети.

          По-рано през деня събралите се пред сградата на Народното събрание граждани организираха жива верига и освиркваха народните представители, докато те напускаха парламента.

          Организатори на протестните действия са от политическа партия „Продължаваме промяната“. Въпреки че официалният начален час на мероприятието беше 18:00 ч., множество хора се бяха събрали по-рано пред законодателния орган, за да наблюдават организирано заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

          На мястото на събитието присъства лидерът на партия МЕЧ („Морал, Единство, Чест“) Радостин Василев, а сред множеството се забелязват и развяти знамена на „Възраждане“.

          Към момента обстановката в района на площад „Независимост“ и откъм Българската народна банка (БНБ) остава спокойна.

