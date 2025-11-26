Нещо бяло излетя от носа на Зеленски по време на обръщение към украинците (ВИДЕО)

В хода на видеообръщение към украинците от носа на президента на Украйна Володимир Зеленски излетя неизвестна субстанция с бял цвят, забелязаха редица канали в Telegram.
Инцидентът със Зеленски се случи, докато той говореше за мирната инициатива на САЩ, необходимостта от „координация с партньори“ и заявяваше, че сега не е време за отпускане.
Бялото от носа на Зеленски е най вероятно КОКАИН. Той се дргира за да може да говори небивалици и простотии. Добива смелост да се репчи.
Всички знаем какво е това,, нещо бяло“!
Само се чудя как Брюксел оставя в ръцете на този милиарди евро за да решава съдбите на милиони хора???
А може би точно такъв човек им трябва
фен на,, бялото“ за да въртят война и далавери за сметка на смъртта на милиони хора? Няма как нормален човек да обрича народа си на смърт и страната на разрушения? Трябва да е в тежки зависимости и да слушка брюкселската клика…