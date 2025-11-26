Нещо бяло излетя от носа на Зеленски по време на обръщение към украинците (ВИДЕО)

В хода на видеообръщение към украинците от носа на президента на Украйна Володимир Зеленски излетя неизвестна субстанция с бял цвят, забелязаха редица канали в Telegram.

Инцидентът със Зеленски се случи, докато той говореше за мирната инициатива на САЩ, необходимостта от „координация с партньори“ и заявяваше, че сега не е време за отпускане.