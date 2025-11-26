НА ЖИВО
          Война

          Нещо бяло излетя от носа на Зеленски по време на обръщение към украинците (ВИДЕО)

          Бяла субстанция излетя от носа на Зеленски
          Бяла субстанция излетя от носа на Зеленски
          В хода на видеообръщение към украинците от носа на президента на Украйна Володимир Зеленски излетя неизвестна субстанция с бял цвят, забелязаха редица канали в Telegram.

          Инцидентът със Зеленски се случи, докато той говореше за мирната инициатива на САЩ, необходимостта от „координация с партньори“ и заявяваше, че сега не е време за отпускане.

          Инцидентът със Зеленски се случи, докато той говореше за мирната инициатива на САЩ, необходимостта от „координация с партньори" и заявяваше, че сега не е време за отпускане.

          Инцидентът със Зеленски се случи, докато той говореше за мирната инициатива на САЩ, необходимостта от „координация с партньори“ и заявяваше, че сега не е време за отпускане.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украински военен: Русия прехвърли цяла армия в района на Мирноград, ситуацията е много тежка

          Иван Христов -
          Ситуацията в района на Мирноград в Донецка област е изключително тежка, тъй като Русия е концентрирала голям брой личен състав там. Руснаците на практика...
          Война

          Марк Рюте: Войната в Украйна може да завърши до края на 2025 година, но Русия ще остане заплаха за дълго време напред

          Иван Христов -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в интервю пред El País, че войната в Украйна може да приключи до края на 2025 г....
          Война

          Военен експерт: Русия може да е използвала най-съвременната си ракета за удар по Украйна

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Русия може да са използвали „най-съвременните си средства за поражение“ по време на удара срещу Украйна в нощта на 25 ноември,...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Бялото от носа на Зеленски е най вероятно КОКАИН. Той се дргира за да може да говори небивалици и простотии. Добива смелост да се репчи.

          2. Всички знаем какво е това,, нещо бяло“!
            Само се чудя как Брюксел оставя в ръцете на този милиарди евро за да решава съдбите на милиони хора???
            А може би точно такъв човек им трябва
            фен на,, бялото“ за да въртят война и далавери за сметка на смъртта на милиони хора? Няма как нормален човек да обрича народа си на смърт и страната на разрушения? Трябва да е в тежки зависимости и да слушка брюкселската клика…

