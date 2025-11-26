Николай Малинов: Войната в Украйна е стратегическа грешка на Запада

В свое изказване в предаването „Контра“ Николай Малинов критикува западната политика спрямо конфликта в Украйна. Той припомни думи, приписвани на Хенри Кисинджър, като заяви:

„Войната в Украйна е стратегическа грешка на Запада. Тактически да – Русия временно се отслабва, но стратегически Китай става много по-опасен опонент.“ - Реклама -

Според Малинов, Русия е могла да играе ключова роля в глобалното противопоставяне между САЩ и Китай, но политиката към Москва я е тласнала в обратна посока. Той твърди, че руското ръководство „нямаше друг избор, освен да защитава рускоезичното население в Украйна“, позовавайки се на решение на Европейския съд по правата на човека и корупционни скандали в Киев.

Малинов заяви още, че зад кулисите текат дипломатически договорки между великите сили: „Големите се договарят – Тръмп, Путин и Си Дзинпин. Украйна е само инструмент, не приоритет.“