      сряда, 26.11.25
          Война

          Николай Малинов: Войната в Украйна е стратегическа грешка на Запада

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В свое изказване в предаването „Контра“ Николай Малинов критикува западната политика спрямо конфликта в Украйна. Той припомни думи, приписвани на Хенри Кисинджър, като заяви:

          Войната в Украйна е стратегическа грешка на Запада. Тактически да – Русия временно се отслабва, но стратегически Китай става много по-опасен опонент.

          Според Малинов, Русия е могла да играе ключова роля в глобалното противопоставяне между САЩ и Китай, но политиката към Москва я е тласнала в обратна посока. Той твърди, че руското ръководство „нямаше друг избор, освен да защитава рускоезичното население в Украйна“, позовавайки се на решение на Европейския съд по правата на човека и корупционни скандали в Киев.

          Малинов заяви още, че зад кулисите текат дипломатически договорки между великите сили: „Големите се договарят – Тръмп, Путин и Си Дзинпин. Украйна е само инструмент, не приоритет.“

          1 коментар

          1. Значи грешно са си направили сметката,увлечени от колосалния си успех когато раздробиха социалистическата система.Но след 2007г.,когато Путин им заяви,че ще възражда Русия,запада се сепна и започна кроежи как да го спре,да предотврати връщането на Русия на световната сцена като една от великите сили.Украинския сценарий са го замислили още тогава,без да осъзнават ,че това е временна мярка и Украйна не може да се пребори с Русия дори хипотетично,с една ядрена държава.Сега западните вождове начело с Тръмп трескаво премятат разни варианти за изход от ситуацията,постоянно се опитват да уредят временно примирие и отправят намеци за включване на нато във войната,като се надяват тя да се ограничи и остане в рамките на Украйна.

