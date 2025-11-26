В свое изказване в предаването „Контра“ Николай Малинов критикува западната политика спрямо конфликта в Украйна. Той припомни думи, приписвани на Хенри Кисинджър, като заяви:
Според Малинов, Русия е могла да играе ключова роля в глобалното противопоставяне между САЩ и Китай, но политиката към Москва я е тласнала в обратна посока. Той твърди, че руското ръководство „нямаше друг избор, освен да защитава рускоезичното население в Украйна“, позовавайки се на решение на Европейския съд по правата на човека и корупционни скандали в Киев.
Малинов заяви още, че зад кулисите текат дипломатически договорки между великите сили: „Големите се договарят – Тръмп, Путин и Си Дзинпин. Украйна е само инструмент, не приоритет.“
В свое изказване в предаването „Контра“ Николай Малинов критикува западната политика спрямо конфликта в Украйна. Той припомни думи, приписвани на Хенри Кисинджър, като заяви:
Според Малинов, Русия е могла да играе ключова роля в глобалното противопоставяне между САЩ и Китай, но политиката към Москва я е тласнала в обратна посока. Той твърди, че руското ръководство „нямаше друг избор, освен да защитава рускоезичното население в Украйна“, позовавайки се на решение на Европейския съд по правата на човека и корупционни скандали в Киев.
Малинов заяви още, че зад кулисите текат дипломатически договорки между великите сили: „Големите се договарят – Тръмп, Путин и Си Дзинпин. Украйна е само инструмент, не приоритет.“
Значи грешно са си направили сметката,увлечени от колосалния си успех когато раздробиха социалистическата система.Но след 2007г.,когато Путин им заяви,че ще възражда Русия,запада се сепна и започна кроежи как да го спре,да предотврати връщането на Русия на световната сцена като една от великите сили.Украинския сценарий са го замислили още тогава,без да осъзнават ,че това е временна мярка и Украйна не може да се пребори с Русия дори хипотетично,с една ядрена държава.Сега западните вождове начело с Тръмп трескаво премятат разни варианти за изход от ситуацията,постоянно се опитват да уредят временно примирие и отправят намеци за включване на нато във войната,като се надяват тя да се ограничи и остане в рамките на Украйна.