      сряда, 26.11.25
          Новогодишна нощ без карти: плащания само в брой заради преминаването към еврото

          Тази година посрещането на Новата година ще бъде необичайно за хотелиерите и ресторантьорите.

          Варна започна празничното преобразяване за Коледа и Нова година Варна започна празничното преобразяване за Коледа и Нова година

          За няколко часа няма да работят ПОС терминалите и банкоматите, тъй като ще има техническо прекъсване, необходимо за настройване на банковите системи към еврото. Това означава, че на 31 декември вечерта плащанията ще са само в брой, съобщава БНТ.

          МС РЕШИ: Два почивни дни бонус около Нова година заради еврото МС РЕШИ: Два почивни дни бонус около Нова година заради еврото

          Част от ресторантите дори са решили да не работят в новогодишната нощ. Клиентите са предварително уведомени, че плащане с карта няма да е възможно, поради което трябва да се подготвят с пари в брой.

          Варна започна празничното преобразяване за Коледа и Нова година Варна започна празничното преобразяване за Коледа и Нова година

          МС РЕШИ: Два почивни дни бонус около Нова година заради еврото МС РЕШИ: Два почивни дни бонус около Нова година заради еврото

