НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          НС се отказва от паркинга на площад „Св. Александър Невски“

          0
          79
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски“ към историческата сграда на Народното събрание. Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

          - Реклама -

          Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ № 2 е била съгласувана с Министерството на вътрешните работи в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на парламента, съобщиха от пресцентъра на НС.

          До решението се стига, след като по-рано днес председателят Рая Назарян постави темата на заседание на Председателския съвет. Тя подчерта, че цялата дейност на народните представители и администрацията вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър Първи“.
          По време на дискусията са били изразени различни позиции от ръководствата на всички парламентарни групи.

          Пеевски срещу Терзиев: спорът за паркинга пред „Св. Александър Невски“ ескалира Пеевски срещу Терзиев: спорът за паркинга пред „Св. Александър Невски“ ескалира

          „Пространството, което Народното събрание няма да използва, би било добре да бъде предназначено за пешеходна зона около храм-паметника ‘Св. Александър Невски’“, заявява председателят на парламента Рая Назарян.

          От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски“ към историческата сграда на Народното събрание. Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

          - Реклама -

          Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ № 2 е била съгласувана с Министерството на вътрешните работи в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на парламента, съобщиха от пресцентъра на НС.

          До решението се стига, след като по-рано днес председателят Рая Назарян постави темата на заседание на Председателския съвет. Тя подчерта, че цялата дейност на народните представители и администрацията вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър Първи“.
          По време на дискусията са били изразени различни позиции от ръководствата на всички парламентарни групи.

          Пеевски срещу Терзиев: спорът за паркинга пред „Св. Александър Невски“ ескалира Пеевски срещу Терзиев: спорът за паркинга пред „Св. Александър Невски“ ескалира

          „Пространството, което Народното събрание няма да използва, би било добре да бъде предназначено за пешеходна зона около храм-паметника ‘Св. Александър Невски’“, заявява председателят на парламента Рая Назарян.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Прокуратурата: Проверката е на престъпна група около „Исторически парк“

          Никола Павлов -
          Софийска градска прокуратура (СГП) провежда мащабна специализирана операция съвместно с Комисията за противодействие на корупцията (КПК) на територията на София, Варна, Шумен, Пазарджик и...
          Политика

          Костадинов: КПК най-накрая предприе действия срещу мафията „Величие“

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира акцията на Комисията за противодействие на корупцията, насочена към дейността на партия „Величие“ и нейния лидер. В своя позиция...
          Общество

          МРРБ свиква спешна среща за състоянието на Аспаруховия мост

          Дамяна Караджова -
          Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще бъде домакин на среща, посветена на актуалното техническо състояние на Аспаруховия мост

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions