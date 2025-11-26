НС се отказва от паркинга на площад „Св. Александър Невски“

От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски“ към историческата сграда на Народното събрание. Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ № 2 е била съгласувана с Министерството на вътрешните работи в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на парламента, съобщиха от пресцентъра на НС.

До решението се стига, след като по-рано днес председателят Рая Назарян постави темата на заседание на Председателския съвет. Тя подчерта, че цялата дейност на народните представители и администрацията вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър Първи“.

По време на дискусията са били изразени различни позиции от ръководствата на всички парламентарни групи.