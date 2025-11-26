Окончателно: Осъдиха Саркози за финансирането и на още една предизборна кампания

Френският Касационен съд отхвърли касационната жалба на бившия президент Никола Саркози по делото „Бигмалион“, с което окончателно потвърди присъдата му за незаконно финансиране на предизборната кампания през 2012 г. Това е последната инстанция, пред която Саркози можеше да оспори наказанието си.
В съобщение до медиите съдът подчерта:
Апелативният съд през февруари 2024 г. наложи наказание от една година лишаване от свобода, от които шест месеца ефективно, но с възможност за изтърпяване под по-лек режим – като електронна гривна или полуоткрит тип.
Какво установи разследването
Според разследващите разходите на кампанията на Саркози през 2012 г. са достигнали 42,7 млн. евро – почти двойно повече от позволения по закон лимит. За да се прикрие надвишаването на бюджета, е използвана схема с фалшиви фактури чрез компанията за политически PR Bygmalion и нейната дъщерна фирма Event & Cie. Последната е издавала фактури към партията UMP (днес „Републиканците“) за разходи, които всъщност били за кампанията.
Саркози не е обвинен за самата схема с фалшивите фактури, но е признат за бенефициент на незаконното финансиране.
Ходът на делото
Касационният съд не разглежда отново фактите, а само юридическата коректност на решението на апелативната инстанция. През октомври генералният адвокат поиска жалбата да бъде отхвърлена, а съдът обяви решението си на 26 ноември.
Саркози през цялото време твърдеше, че е невинен, определяйки обвиненията като „изфабрикувани приказки и лъжи“.
Други дела срещу Саркози
Бившият президент е изправен и пред други съдебни процеси. Най-мащабният е свързан с обвинения за финансиране на кампанията му през 2007 г. от режима на Муамар Кадафи. Апелативният процес по това дело е насрочен за периода 16 март – 3 юни 2026 г.
През септември тази година Саркози бе осъден на пет години ефективен затвор по друго дело и прекара три седмици зад решетките, преди да бъде освободен под съдебен контрол.
