      сряда, 26.11.25
          Окончателно: Осъдиха Саркози за финансирането и на още една предизборна кампания

          Снимка: Wikimedia Commons
          Френският Касационен съд отхвърли касационната жалба на бившия президент Никола Саркози по делото „Бигмалион“, с което окончателно потвърди присъдата му за незаконно финансиране на предизборната кампания през 2012 г. Това е последната инстанция, пред която Саркози можеше да оспори наказанието си.

          В съобщение до медиите съдът подчерта:

          „Касационният съд потвърждава решението на апелативния съд, с което кандидат за президентския пост, неговият директор на кампанията и двама директори на политическата партия, която го подкрепяше, са осъдени за незаконно финансиране на кампания.“

          Апелативният съд през февруари 2024 г. наложи наказание от една година лишаване от свобода, от които шест месеца ефективно, но с възможност за изтърпяване под по-лек режим – като електронна гривна или полуоткрит тип.

          Какво установи разследването

          Според разследващите разходите на кампанията на Саркози през 2012 г. са достигнали 42,7 млн. евро – почти двойно повече от позволения по закон лимит. За да се прикрие надвишаването на бюджета, е използвана схема с фалшиви фактури чрез компанията за политически PR Bygmalion и нейната дъщерна фирма Event & Cie. Последната е издавала фактури към партията UMP (днес „Републиканците“) за разходи, които всъщност били за кампанията.

          Саркози не е обвинен за самата схема с фалшивите фактури, но е признат за бенефициент на незаконното финансиране.

          Ходът на делото

          Касационният съд не разглежда отново фактите, а само юридическата коректност на решението на апелативната инстанция. През октомври генералният адвокат поиска жалбата да бъде отхвърлена, а съдът обяви решението си на 26 ноември.

          Вкарват отново Саркози в затвора заради финансиране на кампанията му? Вкарват отново Саркози в затвора заради финансиране на кампанията му?

          Саркози през цялото време твърдеше, че е невинен, определяйки обвиненията като „изфабрикувани приказки и лъжи“.

          Други дела срещу Саркози

          Бившият президент е изправен и пред други съдебни процеси. Най-мащабният е свързан с обвинения за финансиране на кампанията му през 2007 г. от режима на Муамар Кадафи. Апелативният процес по това дело е насрочен за периода 16 март – 3 юни 2026 г.

          През септември тази година Саркози бе осъден на пет години ефективен затвор по друго дело и прекара три седмици зад решетките, преди да бъде освободен под съдебен контрол.

          Саркози след освобождаването си: Истината ще възтържествува Саркози след освобождаването си: Истината ще възтържествува

