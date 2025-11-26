Опитали са се да убият Владимир Соловьов с отровена пица

Руският журналист Владимир Соловьов е трябвало да бъде убит чрез доставката на отровена пица, съобщава ТАСС от съдебна зала, където се разглежда случаят.

- Реклама -

На заседанието е представен аудиозапис, направен в дома на един от обвиняемите по делото, Андрей Пронски.

„Например, ние намираме адреса на Соловьов, проследяваме поръчката му чрез Яндекс Еду, прихващаме я и му подхвърляме отровна пица“.

Делото за опит за убийство на журналиста се гледа във Втори западен окръжен военен съд.