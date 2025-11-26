Основният път към Гуляйполе в Запорожка област на Украйна, който минава през Покровское, е под контрола на руската армия. Това ще наруши сериозно снабдяването на гарнизона на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в града.

Подразделенията на руската групировка войски „Восток“ с бързи темпове разширяват своята зона на контрол и през последните няколко дни превзе няколко селища в района – Отрадное, Радостное и Ново Запорожие. Всички те се намират на пътя Покровское – Гуляйполе.

В момента руските войски щурмуват селището Заречное, намиращо се на брега на река Гайчур. Също във вторник руските въоръжени сили превзеха Тихое, западно от Великомихайловка.

На юг части от групиривката „Восток“ напредват от Яблоково през гористите райони към Затишие, което е североизточно от Гуляйполе.

Съобщава се за боеве и в района западно от Равнополе и Сладкое по пътя към Варваровка, както и в околностите на Червоние, Весьолий и Зелени Гай, източно от Гуляйполе.

Успешно руско настъпление близо до тези села ще остави Гуляйполе полуобкръжено. Междувременно логистичните пътища към града вече са под огневи контрол, което се отразява на позицията на ВСУ.