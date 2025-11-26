От последните минути: Съдът промени мярката на Никола Барбутов

Софийският градски съд промени мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов, като я замени от „задържане под стража“ на домашен арест. Според съдебния състав липсват реални предпоставки, които да оправдаят най-тежката мярка.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, целяща извършване на престъпления по служба и подкупи. Наскоро прокуратурата внесе обвинителен акт срещу него и още трима: Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – заместник-кмет на район „Люлин“.

Преди месец друг състав на СГС също постанови домашен арест, но Апелативният съд отмени определението. Няколко други съдебни състава преди това отказваха да смекчат мярката.

Аргументите на защитата

Адвокат Ина Лулчева поиска по-лека мярка, като подчерта, че клиентът ѝ е прекарал вече над пет месеца в ареста.

„Няма нито едно ново обстоятелство, което да обосновава най-тежката мярка за неотклонение.“

Защитата посочи още, че Барбутов е неосъждан, има семейство и две малки деца, както и че не е проявявал поведение, което би затруднило процеса.

„Мярката за неотклонение не е наказание и не трябва да бъде превантивна мярка.“ – аргументира се Лулчева.

Самият Никола Барбутов заяви пред съда:

„Моля за по-лека мярка, за да бъда близо до семейството си.“

Позицията на прокуратурата

Прокурор Илиян Точев от Софийска градска прокуратура заяви, че няма основания за промяна на мярката и че е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението.

Той напомни, че обвинителният акт вече е внесен в съда.

Прокурор Дойчо Дарев допълни, че според прокуратурата продължава да съществува опасност Барбутов да извърши друго престъпление, ако бъде освободен.