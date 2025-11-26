Пехотинци от 72-ра механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са отказали да отидат на фронтовата линия в Харковска област, съобщиха източници от руските сили за сигурност пред РИА Новости.

„Пехотните батальони отказаха да заемат позиции. Военна полиция работи с поделението“, подчертава събеседникът на агенцията.

Според източника, украинското командване спешно разгръща бригадата, която в момента е в процес на попълване на загубите си. Само подразделенията с безпилотни летателни апарати обаче са изпълнили заповедта. Добавя се, че ВСУ искат да заместят огромните загуби в стрелковите батальони край Харков с колумбийски наемници. Това се случва на фона на активното превземане от руската армия населени места на Изюмско направление.