      сряда, 26.11.25
          Пер-Матиас Хьогмо: Лудогорец притежава добри играчи с различна футболна култура

          Мачът между българския шампион и Селта от петия кръг на Лига Европа е в четвъртък вечер от 19:45 часа на „Хювефарма Арена“ 

          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Играчите са професионалисти,  виждам как прекарахме няколко много добри дни заедно. Вчера имахме тиймбилдинг. Винаги е вдъхновяващо да играеш в Европа, много футболисти и отбори искат да са на това ниво. Очаквам играчите да дадат най-доброто от себе си – както в Европа, така и в шампионата.“ Това обяви треньорът на Лудогорец – Пер-Матиас Хьогмо, на пресконференция преди европейския си дебют срещу Селта. Мачът между от пети кръг на Лига Европа, е в четвъртък вечер, от 19:45 часа, на „Хювефарма Арена“. 

          „Страхотно е да бъда тук на стадиона за първи път, да съм част от този клуб. Това е моят пети ден тук, срещнах страхотни футболисти и персонал. Ще бъде битка на различни стилове, Лудогорец притежава добри играчи с различна футболна култура. Работим, за да развиваме отбора и да подобряваме състоянието му. Изправяме се срещу много добър отбор. От една гледна точка типично испански отбор – относно качествата на играчите, ротацията. Също така се работи индивидуално в ситуациите един на един и за атаката. Винаги може да говорим и за структурата, в международния футбол стават все по-важни единоборствата един на един. Трябва да имаме фокус по време на мача. Нямам търпение да се изправя с играчите за този мач. Добре е да играеш с добър противник, с такива качества, това ще даде добра подготовка за нещата, които ни предстоят“, каза още той.

          „Трябва да използваш всеки ден, за да израстваш – индивидуално и като отбор. Да се върнат контузените играчи отново на терен, да бъдат всички в най-доброто си състояние, за нас шампионатът е изключително важен. Искаме да се фокусираме върху всеки един мач. Когато играем в Европа, искаме да покажем най-добрите си страни“, продължи норвежецът.

          „Когато печелиш в поредни години толкова много, е важно да не влизаш в зоната си на комфорт. Това, което виждам – защо клубът е толкова успешен, виждам всички – от собственици, през директори, до персонал и играчи – те искат да се подобрят. Но най-важното във футбола е да имаш най-добрата култура на тренировки. Всеки ден трябва да идваме на работа и да правим разликата. Заедно ще се вдигнем“, смята Хьогмо.

          Той отговори и на въпрос дали познава играча с норвежки паспорт от Селта – Йонес Ел-Абделауи: „Не го познавам, но има шведски играчи, които познавам (б.р. – Карл Старфелт и Вилиот Сведберг). За мен е удоволствие да съм тук, в този прекрасен град, с тази прекрасна природа. За човек, израснал в Северна Норвегия, това е перфектно. Мотивиращо е да дойда в този клуб. Гледам напред за всеки един ден, който ще прекарам на работа

          Последвайте Евроком в Google News

