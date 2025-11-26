НА ЖИВО
          Пети кръг на Шампионска лига – всички резултати от вторник

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Във вторник вечер се изиграха първите срещи от поредния кръг в груповата фаза на Шампионската лига. Най-голямо впечатление направи разгромната победа на Челси над Барселона, както й загубата на Манчестър Сити от Борисия Дортмунд.

          Всички резултати:

          Аякс – Бенфика 0:2

          Галатасарай – Унион Сен Жилоа 0:1

          Будьо Глимт – Ювентус 2:3

          Борусия Дортмунд – Виляреал 4:0

          Челси – Барселона 3:0

          Манчестър Сити – Байер Леверкузен 0:2

          Олимпик Марсилия – Нюкясъл 2:1

          Наполи – Карабах 2:0

          Славия Прага – Атлетик Билбао 0:0

