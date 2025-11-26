Пети кръг на Шампионска лига – всички резултати от вторник

Във вторник вечер се изиграха първите срещи от поредния кръг в груповата фаза на Шампионската лига. Най-голямо впечатление направи разгромната победа на Челси над Барселона, както й загубата на Манчестър Сити от Борисия Дортмунд.

Всички резултати:

Аякс – Бенфика 0:2

Галатасарай – Унион Сен Жилоа 0:1

Будьо Глимт – Ювентус 2:3

Борусия Дортмунд – Виляреал 4:0

Челси – Барселона 3:0

Манчестър Сити – Байер Леверкузен 0:2

Олимпик Марсилия – Нюкясъл 2:1

Наполи – Карабах 2:0

Славия Прага – Атлетик Билбао 0:0