Пети кръг на Шампионска лига – всички резултати от вторник

Във вторник вечер се изиграха първите срещи от поредния кръг в груповата фаза на Шампионската лига. Най-голямо впечатление направи разгромната победа на Челси над Барселона, както й загубата на Манчестър Сити от Борисия Дортмунд.
- Реклама -
Всички резултати:
Аякс – Бенфика 0:2
Галатасарай – Унион Сен Жилоа 0:1
Будьо Глимт – Ювентус 2:3
Борусия Дортмунд – Виляреал 4:0
Челси – Барселона 3:0
Манчестър Сити – Байер Леверкузен 0:2
Олимпик Марсилия – Нюкясъл 2:1
Наполи – Карабах 2:0
Славия Прага – Атлетик Билбао 0:0
Във вторник вечер се изиграха първите срещи от поредния кръг в груповата фаза на Шампионската лига. Най-голямо впечатление направи разгромната победа на Челси над Барселона, както й загубата на Манчестър Сити от Борисия Дортмунд.
- Реклама -
Всички резултати:
Аякс – Бенфика 0:2
Галатасарай – Унион Сен Жилоа 0:1
Будьо Глимт – Ювентус 2:3
Борусия Дортмунд – Виляреал 4:0
Челси – Барселона 3:0
Манчестър Сити – Байер Леверкузен 0:2
Олимпик Марсилия – Нюкясъл 2:1
Наполи – Карабах 2:0
Славия Прага – Атлетик Билбао 0:0