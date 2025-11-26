Планът на Тръмп за мир буксува: Киев отказва териториални отстъпки

Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп може да срещне сериозни препятствия в опита си да договори мирно споразумение за Украйна. Според високопоставен украински източник, цитиран от CNN, Киев не е готов да приеме част от основните условия, поставени от Вашингтон.

Въпреки че Тръмп и държавният секретар Марко Рубио говорят за „огромен напредък“ и „много положителни“ преговори, реалността според украинската страна е далеч по-сложна. Източникът посочва, че разминаванията не са „малки детайли“, както твърди американската страна, а три фундаментални разлики, които могат да провалят мирната инициатива:

1. Териториални отстъпки в Донбас

Вашингтон е предложил Украйна да се откаже от ключови зони в Донбас, които да се превърнат в демилитаризирана територия под руски контрол.

Киев категорично отказва да се съгласи на подобен компромис, въпреки че се признава „определен напредък“ в дискусиите.

„Би било погрешно да се каже, че вече имаме версия, която е приета от Украйна,“ подчертава източникът.



2. Ограничение на числеността на украинската армия

В 28-точковия план Вашингтон настоява украинската армия да бъде намалена до 600 000 военнослужещи.

Киев предлага по-висока цифра и все още не е готов да се съгласи с подобен лимит на отбранителните си възможности.

3. Отказ от членство в НАТО

Най-неприемливото условие според Киев е Украйна да се откаже окончателно от амбицията си за членство в НАТО.

Украинският източник определя това като „лош прецедент“, който би дал на Русия право на вето върху решенията на Алианса.

Трите спорни въпроса — територия, армия и НАТО — съвпадат с ключовите искания на Москва и са поставяни като условия за прекратяване на войната още от началото на инвазията.