НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Планът на Тръмп за мир буксува: Киев отказва териториални отстъпки

          0
          4
          Снимка: EU Commission / Х
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп може да срещне сериозни препятствия в опита си да договори мирно споразумение за Украйна. Според високопоставен украински източник, цитиран от CNN, Киев не е готов да приеме част от основните условия, поставени от Вашингтон.

          - Реклама -

          Въпреки че Тръмп и държавният секретар Марко Рубио говорят за „огромен напредък“ и „много положителни“ преговори, реалността според украинската страна е далеч по-сложна. Източникът посочва, че разминаванията не са „малки детайли“, както твърди американската страна, а три фундаментални разлики, които могат да провалят мирната инициатива:

          1. Териториални отстъпки в Донбас

          Вашингтон е предложил Украйна да се откаже от ключови зони в Донбас, които да се превърнат в демилитаризирана територия под руски контрол.
          Киев категорично отказва да се съгласи на подобен компромис, въпреки че се признава „определен напредък“ в дискусиите.

          „Би било погрешно да се каже, че вече имаме версия, която е приета от Украйна,“ подчертава източникът.

          2. Ограничение на числеността на украинската армия

          В 28-точковия план Вашингтон настоява украинската армия да бъде намалена до 600 000 военнослужещи.
          Киев предлага по-висока цифра и все още не е готов да се съгласи с подобен лимит на отбранителните си възможности.

          3. Отказ от членство в НАТО

          Най-неприемливото условие според Киев е Украйна да се откаже окончателно от амбицията си за членство в НАТО.
          Украинският източник определя това като „лош прецедент“, който би дал на Русия право на вето върху решенията на Алианса.

          Трите спорни въпроса — територия, армия и НАТО — съвпадат с ключовите искания на Москва и са поставяни като условия за прекратяване на войната още от началото на инвазията.

          Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп може да срещне сериозни препятствия в опита си да договори мирно споразумение за Украйна. Според високопоставен украински източник, цитиран от CNN, Киев не е готов да приеме част от основните условия, поставени от Вашингтон.

          - Реклама -

          Въпреки че Тръмп и държавният секретар Марко Рубио говорят за „огромен напредък“ и „много положителни“ преговори, реалността според украинската страна е далеч по-сложна. Източникът посочва, че разминаванията не са „малки детайли“, както твърди американската страна, а три фундаментални разлики, които могат да провалят мирната инициатива:

          1. Териториални отстъпки в Донбас

          Вашингтон е предложил Украйна да се откаже от ключови зони в Донбас, които да се превърнат в демилитаризирана територия под руски контрол.
          Киев категорично отказва да се съгласи на подобен компромис, въпреки че се признава „определен напредък“ в дискусиите.

          „Би било погрешно да се каже, че вече имаме версия, която е приета от Украйна,“ подчертава източникът.

          2. Ограничение на числеността на украинската армия

          В 28-точковия план Вашингтон настоява украинската армия да бъде намалена до 600 000 военнослужещи.
          Киев предлага по-висока цифра и все още не е готов да се съгласи с подобен лимит на отбранителните си възможности.

          3. Отказ от членство в НАТО

          Най-неприемливото условие според Киев е Украйна да се откаже окончателно от амбицията си за членство в НАТО.
          Украинският източник определя това като „лош прецедент“, който би дал на Русия право на вето върху решенията на Алианса.

          Трите спорни въпроса — територия, армия и НАТО — съвпадат с ключовите искания на Москва и са поставяни като условия за прекратяване на войната още от началото на инвазията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Началникът на Генщаба на ВСУ: Русия няма да може да превземе Покровск

          Иван Христов -
          Руската армия няма да може да превземе Покровск в Донецка област до края на тази година. Тя обаче няма да се откаже от опитите...
          Война

          Нещо бяло излетя от носа на Зеленски по време на обръщение към украинците (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          В хода на видеообръщение към украинците от носа на президента на Украйна Володимир Зеленски излетя неизвестна субстанция с бял цвят, забелязаха редица канали в...
          Общество

          Макрон: „Няма да изпращаме младежи в Украйна“

          Дамяна Караджова -
          Изказване на началника на Генералния щаб разпали оживена дискусия във Франция, след като той предупреди, че страната „трябва да бъде готова да даде жертви“

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions