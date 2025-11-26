По 120 лв. за най-бедните пенсионери: Кабинетът решава днес за коледните добавки

Правителството обсъжда днес отпускането на 64 млн. лева към бюджета на НОИ, за да бъдат изплатени коледни добавки за най-бедните пенсионери. Бонусът няма да е за всички, а само за хората с пенсии под линията на бедност – 638 лв. за тази година.

Предложението е на ГЕРБ–СДС, подкрепено и от „ДПС Ново начало“. Очаква се около 536 хиляди възрастни хора да получат допълнителни 120 лв. към пенсиите си за декември.

Деница Сачева съобщи, че управляващите ще предложат законодателен механизъм, който занапред да уреди коледните добавки като форма на социално подпомагане – промяна, планирана за следващата година.

В програмата на днешното заседание е включено и освобождаването на председателя на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, както и назначаването на временно изпълняващ длъжността.