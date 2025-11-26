НА ЖИВО
      сряда, 26.11.25
          По 120 лв. за най-бедните пенсионери: Кабинетът решава днес за коледните добавки

          Правителството обсъжда днес отпускането на 64 млн. лева към бюджета на НОИ, за да бъдат изплатени коледни добавки за най-бедните пенсионери. Бонусът няма да е за всички, а само за хората с пенсии под линията на бедност – 638 лв. за тази година.

          Предложението е на ГЕРБ–СДС, подкрепено и от „ДПС Ново начало“. Очаква се около 536 хиляди възрастни хора да получат допълнителни 120 лв. към пенсиите си за декември.

          Деница Сачева съобщи, че управляващите ще предложат законодателен механизъм, който занапред да уреди коледните добавки като форма на социално подпомагане – промяна, планирана за следващата година.

          В програмата на днешното заседание е включено и освобождаването на председателя на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, както и назначаването на временно изпълняващ длъжността.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Кой ще наследи Гутериш? ООН стартира глобалното търсене на нов лидер

          Дамяна Караджова -
          Процедурата за избор на наследник на Антонио Гутериш официално стартира, след като държавите членки на ООН бяха поканени да изпращат своите кандидатури
          Война

          Андрий Ермак за плана за мир: Украйна няма да се откаже от присъединяване към НАТО

          Иван Христов -
          Украйна няма да се откаже от конституционното си задължение да се присъедини към НАТО в бъдеще. Това изявление направи Андрий Ермак, ръководител на президентската...
          Политика

          САЩ засилват дипломатическия натиск: Москва и Киев посрещат пратениците на Тръмп

          Дамяна Караджова -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че неговият план за прекратяване на войната в Украйна вече е надграден с предложения и от двете страни

