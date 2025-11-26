НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Подкрепа“ на улицата: три протеста блокираха София в ден на масово недоволство

          0
          31
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Столицата осъмна с нова вълна от протести, като три отделни митинга, организирани от КТ „Подкрепа“, блокираха ключови точки в София. Демонстрациите са част от продължаващия натиск на синдиката за повишаване на заплатите и осигуряване на по-добри условия на труд за административните служители, здравните специалисти и работещите в редица държавни звена.

          - Реклама -

          Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ се събра пред Министерския съвет.
          Протестиращите припомниха, че дори при над 30 години стаж, чистото възнаграждение на главен специалист е 1169 лева, като максимум достига около 1500 лева, а разликата между младши, старши и главни експерти е практически незабележима.

          Камелия Петкова от ОД „Земеделие“ – Кюстендил подчерта, че от 1 януари е предвидено само 5% увеличение, което важи за цялата държавна администрация:

          „Нашите заплати от 2009 година са увеличавани с минимални проценти… Ние сме най-нископлатената администрация.“

          Тя допълни още:

          „Работата ни е целогодишна, кампанияна, интензивна… с много ограничения за семейство и дори за отпуск.“

          Служителите настояват да бъде изпълнено договореното с министъра – 20% увеличение от 1 юли и още 20% от 1 януари, за да бъдат поне частично изравнени с други администрации.

          Мартин Димитров: „Последният влак за реформи – време е за спирачка на харченето“ Мартин Димитров: „Последният влак за реформи – време е за спирачка на харченето“

          Анелия Иванова, председател на федерацията, бе категорична:

          „Има огромен дисбаланс между различните администрации… На 1500 лева 5 процента може да сметнете колко са.“

          Антон Накев от Кюстендил добави:

          „Чудя се как да изкарам допълнителни пари… ако не ни увеличат заплатите, ще търся друга работа.“

          Около обяд протести излезе и Медицинска федерация „Подкрепа“, този път пред Народното събрание. Недоволството е насочено към липсата на дългосрочна политика за доходите в здравеопазването и към задълбочаващата се кадрова криза.

          Синдикатът настоява училищните и детските медицински специалисти да не бъдат изключени от механизма, който трябва да гарантира заплати от 1550 евро. По техни данни около 7000 души остават извън него.

          От 12:30 ч. Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и Агенцията за социално подпомагане излязоха на съвместен протест пред сградата на бул. „Княз Александър Дондуков“ 3. В същия час демонстрации се проведоха и в цялата страна.

          В Бургас служителите на Бюрото по труда и Инспекцията по труда също излязоха на протест с искане за 20% увеличение на заплатите и по-добри условия на труд. Демонстрациите бяха проведени по време на обедната почивка, за да не се наруши обслужването на гражданите.

          Столицата осъмна с нова вълна от протести, като три отделни митинга, организирани от КТ „Подкрепа“, блокираха ключови точки в София. Демонстрациите са част от продължаващия натиск на синдиката за повишаване на заплатите и осигуряване на по-добри условия на труд за административните служители, здравните специалисти и работещите в редица държавни звена.

          - Реклама -

          Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ се събра пред Министерския съвет.
          Протестиращите припомниха, че дори при над 30 години стаж, чистото възнаграждение на главен специалист е 1169 лева, като максимум достига около 1500 лева, а разликата между младши, старши и главни експерти е практически незабележима.

          Камелия Петкова от ОД „Земеделие“ – Кюстендил подчерта, че от 1 януари е предвидено само 5% увеличение, което важи за цялата държавна администрация:

          „Нашите заплати от 2009 година са увеличавани с минимални проценти… Ние сме най-нископлатената администрация.“

          Тя допълни още:

          „Работата ни е целогодишна, кампанияна, интензивна… с много ограничения за семейство и дори за отпуск.“

          Служителите настояват да бъде изпълнено договореното с министъра – 20% увеличение от 1 юли и още 20% от 1 януари, за да бъдат поне частично изравнени с други администрации.

          Мартин Димитров: „Последният влак за реформи – време е за спирачка на харченето“ Мартин Димитров: „Последният влак за реформи – време е за спирачка на харченето“

          Анелия Иванова, председател на федерацията, бе категорична:

          „Има огромен дисбаланс между различните администрации… На 1500 лева 5 процента може да сметнете колко са.“

          Антон Накев от Кюстендил добави:

          „Чудя се как да изкарам допълнителни пари… ако не ни увеличат заплатите, ще търся друга работа.“

          Около обяд протести излезе и Медицинска федерация „Подкрепа“, този път пред Народното събрание. Недоволството е насочено към липсата на дългосрочна политика за доходите в здравеопазването и към задълбочаващата се кадрова криза.

          Синдикатът настоява училищните и детските медицински специалисти да не бъдат изключени от механизма, който трябва да гарантира заплати от 1550 евро. По техни данни около 7000 души остават извън него.

          От 12:30 ч. Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и Агенцията за социално подпомагане излязоха на съвместен протест пред сградата на бул. „Княз Александър Дондуков“ 3. В същия час демонстрации се проведоха и в цялата страна.

          В Бургас служителите на Бюрото по труда и Инспекцията по труда също излязоха на протест с искане за 20% увеличение на заплатите и по-добри условия на труд. Демонстрациите бяха проведени по време на обедната почивка, за да не се наруши обслужването на гражданите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Сарафов възложи пълна проверка на прокуратурата в Плевен заради катастрофата със Сияна

          Никола Павлов -
          И.д. главен прокурор Борислав Сарафов възложи на прокурор от отдел „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура да извърши пълна проверка на работата на Окръжна прокуратура...
          Общество

          Гуцанов: 1/4 от пенсионерите ще вземат коледните добавки от 120 лева (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Всеки четвърти пенсионер у нас ще получи коледна добавка за предстоящите празници. Това обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на брифинг...
          Футбол

          Поредна контузия за Неймар, бразилецът няма да играе футбол поне до края на годината

          Николай Минчев -
          Суперзвездата на бразилския футбол – Неймар, изглежда, че приключи с футбола за календарната 2025 г. Според местното издание Globoesporte – офанзивният играч е получил...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions