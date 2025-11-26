Подкрепа“ на улицата: три протеста блокираха София в ден на масово недоволство

Столицата осъмна с нова вълна от протести, като три отделни митинга, организирани от КТ „Подкрепа“, блокираха ключови точки в София. Демонстрациите са част от продължаващия натиск на синдиката за повишаване на заплатите и осигуряване на по-добри условия на труд за административните служители, здравните специалисти и работещите в редица държавни звена.

Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ се събра пред Министерския съвет.

Протестиращите припомниха, че дори при над 30 години стаж, чистото възнаграждение на главен специалист е 1169 лева, като максимум достига около 1500 лева, а разликата между младши, старши и главни експерти е практически незабележима.

Камелия Петкова от ОД „Земеделие“ – Кюстендил подчерта, че от 1 януари е предвидено само 5% увеличение, което важи за цялата държавна администрация:

„Нашите заплати от 2009 година са увеличавани с минимални проценти… Ние сме най-нископлатената администрация.“

Тя допълни още:

„Работата ни е целогодишна, кампанияна, интензивна… с много ограничения за семейство и дори за отпуск.“

Служителите настояват да бъде изпълнено договореното с министъра – 20% увеличение от 1 юли и още 20% от 1 януари, за да бъдат поне частично изравнени с други администрации.

Анелия Иванова, председател на федерацията, бе категорична:

„Има огромен дисбаланс между различните администрации… На 1500 лева 5 процента може да сметнете колко са.“

Антон Накев от Кюстендил добави:

„Чудя се как да изкарам допълнителни пари… ако не ни увеличат заплатите, ще търся друга работа.“

Около обяд протести излезе и Медицинска федерация „Подкрепа“, този път пред Народното събрание. Недоволството е насочено към липсата на дългосрочна политика за доходите в здравеопазването и към задълбочаващата се кадрова криза.

Синдикатът настоява училищните и детските медицински специалисти да не бъдат изключени от механизма, който трябва да гарантира заплати от 1550 евро. По техни данни около 7000 души остават извън него.

От 12:30 ч. Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и Агенцията за социално подпомагане излязоха на съвместен протест пред сградата на бул. „Княз Александър Дондуков“ 3. В същия час демонстрации се проведоха и в цялата страна.

В Бургас служителите на Бюрото по труда и Инспекцията по труда също излязоха на протест с искане за 20% увеличение на заплатите и по-добри условия на труд. Демонстрациите бяха проведени по време на обедната почивка, за да не се наруши обслужването на гражданите.