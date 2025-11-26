НА ЖИВО
          Поредна контузия за Неймар, бразилецът няма да играе футбол поне до края на годината

          Офанзивният играч е получил травма на менискуса на лявото коляно

          Снимка: БГНЕС
          Суперзвездата на бразилския футбол – Неймар, изглежда, че приключи с футбола за календарната 2025 г. Според местното издание Globoesporte – офанзивният играч е получил контузия на менискуса на лявото коляно и по всичко личи, че ще пропусне остатъка от сезона.

          Футболистът се оплакваше от болки в лявото коляно още от мача срещу Мирасол на 19 ноември във Вила Белмиро. Като предпазна мярка той пропусна срещата срещу Интернасионал миналия понеделник в Порто Алегре.

          Тази пауза идва след поредица от три поредни мача за нападателя на Сантос – победата над Палмейрас, загубата от Фламенго и равенството срещу Мирасол.

          Това е четвъртият физически проблем, с който играчът се сблъсква само през 2025 г. Сега травмата в коляното се явява поредно изпитание за Неймар по пътя към целта му да участва на Световното първенство през 2026 г.

