Правителството смени ръководството на Агенцията за пътна безопасност

Министерският съвет освободи председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ — Малина Крумова, и назначи временно изпълняващ длъжността. Решението беше взето на днешното заседание на кабинета.
По непотвърдена информация, на мястото на Крумова е определен Росен Рапчев — бивш началник на отдел „Пътна полиция“ в МВР и експерт по пътна безопасност. Мярката е част от поредицата действия за превенция на пътния травматизъм, съобщи NOVA.
От създаването на агенцията през 2019 г., структурата бе ръководена от Малина Крумова, която има дългогодишен опит в изпълнителната власт — бивш заместник-министър на околната среда и водите, вицепремиер по еврофондовете в служебното правителство „Герджиков“, а впоследствие и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
