Пред нова трагедия? В 370 от 400 проверки на корита на реки има нарушения

Регионалният министър Иван Иванов съобщи, че от извършените над 400 проверки за незаконно строителство в коритата на реки и дерета в страната, при 370 са открити нарушения на Закона за устройство на територията и Закона за водите. Установени са 50 строежа, които функционират без да са въведени в експлоатация, за които ще бъдат сезирани общините.

- Реклама -

Проверките се извършват от ДНСК и АГКК както по документи, така и на място, включително на имоти, сгради и преместваеми обекти. В 30 от проверените имоти не е установено строителство, но в останалите има нарушения – предимно при постройки от 5-та и 6-та категория и преместваеми обекти.

Министър Иванов уточни, че много от тези строежи са реализирани въз основа на подробни устройствени планове, одобрявани през годините от общините, но без съгласуване с Басейновите дирекции и екоинспекциите:

„Строителството им е извършено през годините назад въз основа на ПУП, одобрени от кметовете или общинските съвети, като голяма част от тях не са съгласувани с компетентните органи“, посочи регионалният министър.

По думите му масова практика е актовете за строеж да не бъдат обявявани на областните управители. Част от обектите са изградени и преди приемането на Закона за водите.

Иванов подчерта, че голяма част от строежите имат строителни книжа, законно са изградени и въвеждани в експлоатация с удостоверения от главните архитекти или с протоколи, издадени от ДНСК.

Проблеми, констатирани при проверките

Министърът изтъкна няколко ключови проблема:

Липса на ясно определени граници на водните обекти , които често съвпадат с границите на поземлените имоти.

, които често съвпадат с границите на поземлените имоти. Имотите попадат в заливаеми зони с динамично променливи граници.

с динамично променливи граници. Реки, които не са нанесени в кадастралните карти , не се отчитат при планиране на застрояване.

, не се отчитат при планиране на застрояване. Възстановяване на частни имоти върху речни корита и дерета, което впоследствие поражда конфликт с безопасността.

Предстоящи мерки

Министърът обяви серия от спешни мерки за предотвратяване на инциденти като този в Елените:

Басейновите дирекции ще възложат изработването на специализирани кадастрални карти на водните обекти и заливаемите площи.

на водните обекти и заливаемите площи. МОСВ трябва да осигури необходимо финансиране.

След изготвянето картите ще бъдат предоставени на АГКК за нанасяне в кадастралните регистри.

Предлага се забрана за разполагане на сгради в заливаеми тераси, сервитути на хидротехнически съоръжения и др.

в заливаеми тераси, сервитути на хидротехнически съоръжения и др. Предвижда се държавата да може да придобива частни имоти в заливаеми зони, за да предотвратява рискове.

„Главните архитекти трябва да са много внимателни при издаването на разрешения за строеж. За да няма повече инциденти, трябва да работят в синхрон всички институции“, подчерта Иванов.

Фрапиращи примери от проверките

Началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова представи част от най-сериозните нарушения:

В някои населени места общините първо са покривали дерета , а след това са разрешавали строителство върху тях.

, а след това са разрешавали строителство върху тях. В с. Дебрен (Гърмен) – обособени 8 имота над река, две от сградите са построени и до днес не са премахнати въпреки заповед.

В Балчик – улица, паркинг и шест сгради върху коритото на дере.

върху коритото на дере. В област Добрич – частна сграда върху река Батова, пречеща на течението.

Във Варна, м. „Зеленика“ – река с голяма дълбочина, липсваща в кадастъра .

. В Златоград – застрояване на Малка река с шест сгради и паркинг.

В Кърджали – 27 гаража с разрешения за строеж върху река Чамдере.

Инж. Петрова уточни, че за някои обекти ще се искат допълнителни становища, но незаконните ще бъдат премахнати.