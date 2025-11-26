Прокуратурата: Проверката е на престъпна група около „Исторически парк“

Софийска градска прокуратура (СГП) провежда мащабна специализирана операция съвместно с Комисията за противодействие на корупцията (КПК) на територията на София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.

Под ръководството и надзора на СГП, със съдействието на служители от структурите на МВР, се извършват претърсвания и изземвания на веществени доказателства.

Акцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпност, свързана с корупционни практики.

Досъдебното производство е за престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 1 от НК и е образувано на 09.12.2024 г. с постановление на прокурор от СГП.

Разследването се води от КПК под надзора на СГП. Предмет на проверка са обстоятелства, свързани с образуването и ръководенето на организирана престъпна група около „Исторически парк“ АД, действала в цялата страна в периода 2013–2025 г.

Според данните групата представлява трайно структурирано сдружение, включващо три или повече лица, създадено с користна цел и насочено към извършване на престъпления като:

длъжностни присвоявания (чл. 201 НК),

(чл. 201 НК), измами (чл. 209 НК),

(чл. 209 НК), изпиране на пари (чл. 253 НК).

В хода на разследването Софийският градски съд е издал 37 разрешения за претърсвания и изземвания – в жилища, автомобили, както и разрешения за обиски на лица.

Действията започнаха тази сутрин и продължават към момента.