ВИДЕО: Протестиращи изхвърлиха боклук върху кола на НСО

Тази вечер протестиращи изхвърлиха боклук и налепиха стикери върху автомобил, който се предполага, че е на НСО или на депутат, който се е опитвал да се измъкне от протеста. Десетки граждани заобиколиха автомобила и скандираха „Оставка“ докато той се опитваше да пробие живата верига около парламента.

Организаторите на протеста са казали на протестиращите да се разделят на два лъча – в посока към БНБ и в посока Триадица.

