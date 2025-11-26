Путин е получил предложение за ответни мерки срещу Запада в случай на изземване на замразените руски активи

Отговорът на Русия на евентуалното изземване на замразените руски активи от Запада е разработен и представен на президента Владимир Путин, обяви руският министър на правосъдието Константин Чуйченко, цитиран от ТАСС.

- Реклама -

„Разработени са предложения в отговор на евентуалното изземване на руски активи от западни държави. Те са представени на ръководството на страната“, заяви той, без да представя подробности.

По думите му, „планираното изземване на руски активи от неприятелски държави е грубо нарушение на фундаментални норми на международното право и води до задължението на такива държави и други лица да компенсират щетите, причинени от нарушаването на правата на Руската федерация върху нейната собственост“.

Междувременно Европа работи по авариен „план Б“ за финансиране на Украйна в случай на неуспех на изземването на замразени руски активи. Според Politico, позовавайки се на източници, един от вариантите е да се предостави „мостов“ заем на Киев, финансиран със заеми от ЕС. Това би помогнало на Украйна да се задържи на повърхността през първите месеци на 2026 г. Двама дипломати заявиха пред вестника, че Киев може да бъде помолен да върне тези пари, след като получи финансиране от дългосрочен „репарационен заем“.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви преди това, че Брюксел няма да конфискува руски активи без гаранции за защита от съдебни дела. Според него това носи твърде много скрити рискове и Италия вече разбира това.

Страните от ЕС се опитват да разработят правни механизми за използване на замразените руски активи. По-голямата част от тези активи – малко над 200 милиарда евро – са блокирани на платформата Euroclear в Белгия. Депозитарят многократно се е противопоставял на тяхното отчуждаване, предупреждавайки, че това може да доведе до конфискуване от Русия на европейски или белгийски активи другаде по света чрез съдебни производства.

По-рано от Кремъл вече се заканиха, че Москва определено ще отговори на действията на европейските страни, ако руските активи бъдат конфискувани.