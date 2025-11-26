НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Путин е получил предложение за ответни мерки срещу Запада в случай на изземване на замразените руски активи

          0
          13
          Владимир Путин
          Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Отговорът на Русия на евентуалното изземване на замразените руски активи от Запада е разработен и представен на президента Владимир Путин, обяви руският министър на правосъдието Константин Чуйченко, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -

          „Разработени са предложения в отговор на евентуалното изземване на руски активи от западни държави. Те са представени на ръководството на страната“, заяви той, без да представя подробности.

          По думите му, „планираното изземване на руски активи от неприятелски държави е грубо нарушение на фундаментални норми на международното право и води до задължението на такива държави и други лица да компенсират щетите, причинени от нарушаването на правата на Руската федерация върху нейната собственост“.

          Междувременно Европа работи по авариен „план Б“ за финансиране на Украйна в случай на неуспех на изземването на замразени руски активи. Според Politico, позовавайки се на източници, един от вариантите е да се предостави „мостов“ заем на Киев, финансиран със заеми от ЕС. Това би помогнало на Украйна да се задържи на повърхността през първите месеци на 2026 г. Двама дипломати заявиха пред вестника, че Киев може да бъде помолен да върне тези пари, след като получи финансиране от дългосрочен „репарационен заем“.

          Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви преди това, че Брюксел няма да конфискува руски активи без гаранции за защита от съдебни дела. Според него това носи твърде много скрити рискове и Италия вече разбира това.

          Страните от ЕС се опитват да разработят правни механизми за използване на замразените руски активи. По-голямата част от тези активи – малко над 200 милиарда евро – са блокирани на платформата Euroclear в Белгия. Депозитарят многократно се е противопоставял на тяхното отчуждаване, предупреждавайки, че това може да доведе до конфискуване от Русия на европейски или белгийски активи другаде по света чрез съдебни производства.

          По-рано от Кремъл вече се заканиха, че Москва определено ще отговори на действията на европейските страни, ако руските активи бъдат конфискувани.

          Отговорът на Русия на евентуалното изземване на замразените руски активи от Запада е разработен и представен на президента Владимир Путин, обяви руският министър на правосъдието Константин Чуйченко, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -

          „Разработени са предложения в отговор на евентуалното изземване на руски активи от западни държави. Те са представени на ръководството на страната“, заяви той, без да представя подробности.

          По думите му, „планираното изземване на руски активи от неприятелски държави е грубо нарушение на фундаментални норми на международното право и води до задължението на такива държави и други лица да компенсират щетите, причинени от нарушаването на правата на Руската федерация върху нейната собственост“.

          Междувременно Европа работи по авариен „план Б“ за финансиране на Украйна в случай на неуспех на изземването на замразени руски активи. Според Politico, позовавайки се на източници, един от вариантите е да се предостави „мостов“ заем на Киев, финансиран със заеми от ЕС. Това би помогнало на Украйна да се задържи на повърхността през първите месеци на 2026 г. Двама дипломати заявиха пред вестника, че Киев може да бъде помолен да върне тези пари, след като получи финансиране от дългосрочен „репарационен заем“.

          Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви преди това, че Брюксел няма да конфискува руски активи без гаранции за защита от съдебни дела. Според него това носи твърде много скрити рискове и Италия вече разбира това.

          Страните от ЕС се опитват да разработят правни механизми за използване на замразените руски активи. По-голямата част от тези активи – малко над 200 милиарда евро – са блокирани на платформата Euroclear в Белгия. Депозитарят многократно се е противопоставял на тяхното отчуждаване, предупреждавайки, че това може да доведе до конфискуване от Русия на европейски или белгийски активи другаде по света чрез съдебни производства.

          По-рано от Кремъл вече се заканиха, че Москва определено ще отговори на действията на европейските страни, ако руските активи бъдат конфискувани.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Спорове, протести и натиск от Брюксел бележат второто четене на бюджетите

          Десислава Димитрова -
          Бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влизат на второ четене в ресорната комисия, а в четвъртък предстои обсъждане и на проекта за държавен бюджет.
          Война

          Основният път към Гуляйполе премина под контрол на руската армия

          Иван Христов -
          Основният път към Гуляйполе в Запорожка област на Украйна, който минава през Покровское, е под контрола на руската армия. Това ще наруши сериозно снабдяването...
          Война

          Кремъл: Не бързайте с преждевременни изводи за скорошен край на войната в Украйна

          Иван Христов -
          Прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков призова да не се правят прибързани заключения за приближаващия край на войната в Украйна, предава ТАСС. „Почакайте. Твърде...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions