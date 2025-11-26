Путин: САЩ разбират, че украинският въпрос е сложен

САЩ разбират, че украинският въпрос е сложен и изисква съответстващи решения. Това мнение изрази руският президент Владимир Путин по време на среща с беларуския президент Александър Лукашенко, предава ТАСС.

Беларуският лидер изрази надежда, че американската страна ще действа предпазливо и ще признае, че украинският въпрос е „сложен въпрос и изисква сложни решения“.

„Вярвам, че те го разбират“, отговори руският президент.