      сряда, 26.11.25
          Война

          Путин: САЩ разбират, че украинският въпрос е сложен

          Владимир Путин
          Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ разбират, че украинският въпрос е сложен и изисква съответстващи решения. Това мнение изрази руският президент Владимир Путин по време на среща с беларуския президент Александър Лукашенко, предава ТАСС.

          Беларуският лидер изрази надежда, че американската страна ще действа предпазливо и ще признае, че украинският въпрос е „сложен въпрос и изисква сложни решения“.

          „Вярвам, че те го разбират“, отговори руският президент.

          Беларуският лидер изрази надежда, че американската страна ще действа предпазливо и ще признае, че украинският въпрос е „сложен въпрос и изисква сложни решения".

          „Вярвам, че те го разбират", отговори руският президент.

