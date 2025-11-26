„Ройтерс“: Мирният план за Украйна, подкрепен от САЩ, се оказва копие на руски документ

НА ЖИВО
          „Ройтерс": Мирният план за Украйна, подкрепян от САЩ, се оказва копие на руски документ

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Подкрепеният от САЩ мирен план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, който стана публичен миналата седмица, всъщност произхожда от документ, изготвен от Русия и предоставен на администрацията на текущия президент на Америка – Доналд Тръмп още през октомври. Това съобщиха пред „Ройтерс“ три независими източника.

          Според тях руски представители са споделили документа – описан в дипломатическия жаргон като „неофициален документ“ – с висши американски служители малко след срещата между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон. В текста били включени предложения на Москва, които Украйна вече е отхвърлила по време на предишни преговори, включително отстъпване на значителна част от източните ѝ територии.

          САЩ засилват дипломатическия натиск: Москва и Киев посрещат пратениците на Тръмп САЩ засилват дипломатическия натиск: Москва и Киев посрещат пратениците на Тръмп

          Това е първото официално потвърждение, че документът, за който „Ройтерс“ съобщи още през октомври, е в основата на сегашния 28-точков мирен план.

          Държавният департамент на САЩ, както и руското и украинското посолства във Вашингтон, не са дали коментар по случая.

          Белият дом не се е произнесъл пряко по съдържанието на документа, но цитира уверенията на Тръмп, че остава оптимист за хода на мирния процес:

          „С надеждата за финализиране на този мирен план, аз наредих на моя специален пратеник Стив Уиткоф да се срещне с президента Путин в Москва, а в същото време министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинците.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Пер-Матиас Хьогмо: Лудогорец притежава добри играчи с различна футболна култура

          Николай Минчев -
          „Играчите са професионалисти,  виждам как прекарахме няколко много добри дни заедно. Вчера имахме тиймбилдинг. Винаги е вдъхновяващо да играеш в Европа, много футболисти и...
          Мода

          Изграждане на перфектния капсулен гардероб есен-зима

          Владимир Висоцки -
          Концепцията за минималистичния гардероб печели все повече популярност сред жените, които ценят качеството пред количеството и търсят начин да оптимизират своя стил. Идеята е...
          Политика

          Правителството смени ръководството на Агенцията за пътна безопасност

          Десислава Димитрова -
          Министерският съвет освободи председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ — Малина Крумова, и назначи временно изпълняващ длъжността. Решението беше взето на днешното заседание на кабинета.

