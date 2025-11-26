„Ройтерс“: Мирният план за Украйна, подкрепен от САЩ, се оказва копие на руски документ

Подкрепеният от САЩ мирен план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, който стана публичен миналата седмица, всъщност произхожда от документ, изготвен от Русия и предоставен на администрацията на текущия президент на Америка – Доналд Тръмп още през октомври. Това съобщиха пред „Ройтерс“ три независими източника.

Според тях руски представители са споделили документа – описан в дипломатическия жаргон като „неофициален документ“ – с висши американски служители малко след срещата между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон. В текста били включени предложения на Москва, които Украйна вече е отхвърлила по време на предишни преговори, включително отстъпване на значителна част от източните ѝ територии.

Това е първото официално потвърждение, че документът, за който „Ройтерс“ съобщи още през октомври, е в основата на сегашния 28-точков мирен план.

Държавният департамент на САЩ, както и руското и украинското посолства във Вашингтон, не са дали коментар по случая.

Белият дом не се е произнесъл пряко по съдържанието на документа, но цитира уверенията на Тръмп, че остава оптимист за хода на мирния процес: