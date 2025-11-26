Конфликтът в Украйна няма да бъде разрешен до края на 2025 г. – преговорите могат да се проточат още няколко месеца, според руския военния анализатор и експерт по сигурността Игор Герасимов, цитиран от Pravda.Ru. Според него руската общественост очаква превземането на Харков, Николаев и Одеса.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте по-рано заяви, че конфликтът в Украйна може да бъде разрешен до края на 2025 г. Според Герасимов процесът на преговори наистина се е засилил, но не бива да се очакват окончателни споразумения през следващите месеци. Той смята, че не може да се очаква реален напредък преди пролетта на 2026 г.

„Не мисля, че ще бъде постигнато споразумение до края на годината. Да, преговорите вече са активирани, но те все още не са достигнали нивото на конкретност, което би ни позволило да говорим за прекратяване на конфликта. Най-вероятно първите осезаеми резултати ще се появят едва по-близо до пролетта на 2026 г.“, отбеляза военният анализатор.

Той подчерта, че резултатът от преговорите до голяма степен зависи от съдържанието на мирния план, предложен от САЩ. Според експерта, две трети от разпоредбите на документа са в полза на Украйна, а само една трета – на Русия, така че няма смисъл да се разчита на компромис сега.

„Нашето общество, разбира се, се надява на по-амбициозни резултати, включително присъединяването на Николаев, Одеса и Харков. Но е трудно да се каже колко реалистично е това в настоящия процес на преговори. Най-вероятно реалните споразумения ще се отнасят до ЛНР, ДНР, както и до Запорожката и Херсонската области – и дори това може да се счита за значителен успех“, заключи Герасимов.