      сряда, 26.11.25
          Сарафов възложи пълна проверка на прокуратурата в Плевен заради катастрофата със Сияна

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          И.д. главен прокурор Борислав Сарафов възложи на прокурор от отдел „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура да извърши пълна проверка на работата на Окръжна прокуратура – Плевен в първоначалния етап на разследването на тежката катастрофа, при която на 31 март загина 12-годишната Сияна, а нейният 57-годишен дядо беше тежко ранен.

          Каква е причината за проверката?

          Назначаването ѝ идва след публични твърдения, че:

          • товарният автомобил, причинил смъртоносната катастрофа, не е бил задържан като веществено доказателство;
          • камионът е влизал и излизал от паркинга, където е бил отведен след произшествието;
          • товарът е бил върнат на превозвача.

          Проверката цели обезпечаване на точното и еднакво прилагане на законите, посочват от прокуратурата.

          Нов етап в делото за Сияна: съдът в Плевен изслушва вещи лица, близките протестират Нов етап в делото за Сияна: съдът в Плевен изслушва вещи лица, близките протестират

          Какво ще включва проверката?

          Инспекторите ще извършат ревизия на място, обхващаща периода от образуване на делото до предаването му под наблюдението на ОП–София. Ще бъдат проверени:

          • действията по образуване на преписката;
          • разпределението ѝ на случаен принцип съгласно правилата в прокуратурата;
          • срочността и мотивираността на прокурорските актове;
          • ритмичността и ефективността на разследването;
          • работата на наблюдаващия прокурор и административния ръководител.

          Проверката ще завърши с подробен доклад.

          За самата катастрофа

          Инцидентът е станал на 31 март 2025 г. между селата Радомирци и Телиш, в района на местността Хумата, община Червен бряг.

          • Сияна загива на място.
          • Нейният дядо е тежко ранен.
          • Свидетели твърдят, че шофьорът не е направил опит да помогне на детето.

          През май 2025 г. делото е внесено в съда с обвинителен акт от Окръжна прокуратура – София.

          Подсъдим е Г.А., 65-годишен. Процесът вече е стартирал и са проведени заседания.

          Бащата на загиналата Сияна: Вещото лице да се оттегли (ВИДЕО) Бащата на загиналата Сияна: Вещото лице да се оттегли (ВИДЕО)

          Цел на ревизията

          Проверката има двоен характер:

          • обективна оценка на работата на прокурорите от Плевен;
          • установяване на пропуски, нарушения и евентуална необходимост от мерки за подобряване на практиката.

