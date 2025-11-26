Сарафов възложи пълна проверка на прокуратурата в Плевен заради катастрофата със Сияна

И.д. главен прокурор Борислав Сарафов възложи на прокурор от отдел „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура да извърши пълна проверка на работата на Окръжна прокуратура – Плевен в първоначалния етап на разследването на тежката катастрофа, при която на 31 март загина 12-годишната Сияна, а нейният 57-годишен дядо беше тежко ранен.

Каква е причината за проверката?

Назначаването ѝ идва след публични твърдения, че:

товарният автомобил, причинил смъртоносната катастрофа, не е бил задържан като веществено доказателство ;

; камионът е влизал и излизал от паркинга , където е бил отведен след произшествието;

, където е бил отведен след произшествието; товарът е бил върнат на превозвача.

Проверката цели обезпечаване на точното и еднакво прилагане на законите, посочват от прокуратурата.

Какво ще включва проверката?

Инспекторите ще извършат ревизия на място, обхващаща периода от образуване на делото до предаването му под наблюдението на ОП–София. Ще бъдат проверени:

действията по образуване на преписката ;

; разпределението ѝ на случаен принцип съгласно правилата в прокуратурата;

ѝ на случаен принцип съгласно правилата в прокуратурата; срочността и мотивираността на прокурорските актове;

на прокурорските актове; ритмичността и ефективността на разследването;

на разследването; работата на наблюдаващия прокурор и административния ръководител.

Проверката ще завърши с подробен доклад.

За самата катастрофа

Инцидентът е станал на 31 март 2025 г. между селата Радомирци и Телиш, в района на местността Хумата, община Червен бряг.

Сияна загива на място.

Нейният дядо е тежко ранен.

Свидетели твърдят, че шофьорът не е направил опит да помогне на детето.

През май 2025 г. делото е внесено в съда с обвинителен акт от Окръжна прокуратура – София.

Подсъдим е Г.А., 65-годишен. Процесът вече е стартирал и са проведени заседания.

Цел на ревизията

Проверката има двоен характер: