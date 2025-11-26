НА ЖИВО
          САЩ засилват дипломатическия натиск: Москва и Киев посрещат пратениците на Тръмп

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че неговият план за прекратяване на войната в Украйна вече е надграден с предложения и от двете страни, а ключови представители на администрацията му се готвят за нови срещи в Москва и Киев.

          Пратеникът Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, а министърът на американските сухопътни сили Дан Дрискол ще проведе разговори с украински официални лица в Киев.

          „Стив Уиткоф отива там, може би с Джаред. Не съм сигурен дали Джаред ще пътува, но той участва в процеса – умен човек – и вярвам, че следващата седмица в Москва ще се срещнат с президента Путин“, каза Тръмп на борда на Air Force One.

          Американският президент обяви, че се отказва от крайния срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с предложения мирен план.

          „Нямам краен срок, за мен той ще настъпи, когато всичко приключи… Предложените 28 точки бяха просто карта… стигнаха до 22, много от които са решени“, посочи Тръмп и подчерта, че напредъкът е „много благоприятен“.

          Той допусна, че в бъдеще може лично да се срещне както с Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски, но само след като бъде постигнат значим напредък в преговорите.

          Тръмп публикува в Truth Social, че очаква доклад за резултатите от срещата в Москва и откри възможност за бъдеща тройна среща на високо равнище.

          Междувременно Дрискол проведе консултации с руски представители в Абу Даби, а според подполковник Джеф Толбърт:

          „Преговорите вървят добре и оставаме оптимисти“.

          Докато текат дипломатическите контакти, Русия извърши нова серия въздушни удари по Киев, при които загинаха най-малко седем души, а Украйна отговори с атаки срещу стратегически цели на руска територия.

          Мирните усилия предизвикват активност и в Европа:

          • Еманюел Макрон говори за „решаващ момент“ след срещи в Женева и онлайн формата на коалицията на желаещите.
          • Британският премиер Киър Стармър оценява преговорите като „положителни“.
          • Урсула фон дер Лайен вижда „солиден и обнадеждаващ напредък“, но осъжда последната руска атака.
          • Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предлага Истанбул като домакин на преки преговори.

          Украинска делегация, участвала в консултациите, предупреждава, че е „прекалено рано“ да се говори за окончателно споразумение. Въпреки това Зеленски заявява, че „списъкът с необходимите стъпки за прекратяване на войната може да се изпълни“ и планира да обсъди оставащите въпроси с Тръмп.

          Руският външен министър Сергей Лавров потвърждава, че Москва поддържа контакт с американските представители и очаква редактираната версия на документа.

