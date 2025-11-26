САЩ засилват дипломатическия натиск: Москва и Киев посрещат пратениците на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че неговият план за прекратяване на войната в Украйна вече е надграден с предложения и от двете страни, а ключови представители на администрацията му се готвят за нови срещи в Москва и Киев.
Пратеникът Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, а министърът на американските сухопътни сили Дан Дрискол ще проведе разговори с украински официални лица в Киев.
Американският президент обяви, че се отказва от крайния срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с предложения мирен план.
Той допусна, че в бъдеще може лично да се срещне както с Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски, но само след като бъде постигнат значим напредък в преговорите.
Тръмп публикува в Truth Social, че очаква доклад за резултатите от срещата в Москва и откри възможност за бъдеща тройна среща на високо равнище.
Междувременно Дрискол проведе консултации с руски представители в Абу Даби, а според подполковник Джеф Толбърт:
Докато текат дипломатическите контакти, Русия извърши нова серия въздушни удари по Киев, при които загинаха най-малко седем души, а Украйна отговори с атаки срещу стратегически цели на руска територия.
Мирните усилия предизвикват активност и в Европа:
- Еманюел Макрон говори за „решаващ момент“ след срещи в Женева и онлайн формата на коалицията на желаещите.
- Британският премиер Киър Стармър оценява преговорите като „положителни“.
- Урсула фон дер Лайен вижда „солиден и обнадеждаващ напредък“, но осъжда последната руска атака.
- Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предлага Истанбул като домакин на преки преговори.
Today, the partners of the Coalition of the Willing convened to discuss ongoing negotiations toward a just and lasting peace for Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2025
In recent days and hours, we have seen solid and encouraging progress.
We welcomed the presence of US Secretary of State Marco Rubio during…
Украинска делегация, участвала в консултациите, предупреждава, че е „прекалено рано“ да се говори за окончателно споразумение. Въпреки това Зеленски заявява, че „списъкът с необходимите стъпки за прекратяване на войната може да се изпълни“ и планира да обсъди оставащите въпроси с Тръмп.
Руският външен министър Сергей Лавров потвърждава, че Москва поддържа контакт с американските представители и очаква редактираната версия на документа.