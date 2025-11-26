САЩ засилват дипломатическия натиск: Москва и Киев посрещат пратениците на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че неговият план за прекратяване на войната в Украйна вече е надграден с предложения и от двете страни, а ключови представители на администрацията му се готвят за нови срещи в Москва и Киев.

Пратеникът Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, а министърът на американските сухопътни сили Дан Дрискол ще проведе разговори с украински официални лица в Киев.

„Стив Уиткоф отива там, може би с Джаред. Не съм сигурен дали Джаред ще пътува, но той участва в процеса – умен човек – и вярвам, че следващата седмица в Москва ще се срещнат с президента Путин“, каза Тръмп на борда на Air Force One.

Американският президент обяви, че се отказва от крайния срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с предложения мирен план.

„Нямам краен срок, за мен той ще настъпи, когато всичко приключи… Предложените 28 точки бяха просто карта… стигнаха до 22, много от които са решени“, посочи Тръмп и подчерта, че напредъкът е „много благоприятен“.

Той допусна, че в бъдеще може лично да се срещне както с Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски, но само след като бъде постигнат значим напредък в преговорите.

Тръмп публикува в Truth Social, че очаква доклад за резултатите от срещата в Москва и откри възможност за бъдеща тройна среща на високо равнище.

Междувременно Дрискол проведе консултации с руски представители в Абу Даби, а според подполковник Джеф Толбърт:

„Преговорите вървят добре и оставаме оптимисти“.

Докато текат дипломатическите контакти, Русия извърши нова серия въздушни удари по Киев, при които загинаха най-малко седем души, а Украйна отговори с атаки срещу стратегически цели на руска територия.

Мирните усилия предизвикват активност и в Европа:

Еманюел Макрон говори за „решаващ момент“ след срещи в Женева и онлайн формата на коалицията на желаещите.

Британският премиер Киър Стармър оценява преговорите като „положителни".

Урсула фон дер Лайен вижда „солиден и обнадеждаващ напредък" , но осъжда последната руска атака.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предлага Истанбул като домакин на преки преговори.

Today, the partners of the Coalition of the Willing convened to discuss ongoing negotiations toward a just and lasting peace for Ukraine.



In recent days and hours, we have seen solid and encouraging progress.



We welcomed the presence of US Secretary of State Marco Rubio during… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2025

Украинска делегация, участвала в консултациите, предупреждава, че е „прекалено рано“ да се говори за окончателно споразумение. Въпреки това Зеленски заявява, че „списъкът с необходимите стъпки за прекратяване на войната може да се изпълни“ и планира да обсъди оставащите въпроси с Тръмп.

Руският външен министър Сергей Лавров потвърждава, че Москва поддържа контакт с американските представители и очаква редактираната версия на документа.