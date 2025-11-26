„Ще го представят за свой“: Bloomberg публикува стенограма от разговор между Кирил Дмитриев и Юрий Ушаков за предаването на САЩ на плана за мир

Bloomberg публикува стенограма от телефонен разговор от 29 октомври между Юрий Ушаков, помощник по външната политика на Владимир Путин, и Кирил Дмитриев, икономически съветник на руския президент.

Ушаков: Ало?

Дмитриев: Юрий Викторович

Ушаков: Да, Кирил Александрович, ами, изпратих всичко там. Ще говорим там утре.

Дмитриев: Чудесно, чудесно. Да, да, да. Летя за Саудитска Арабия, но мисля, че е много важно, да, защото е много добър път напред.

Ушаков: Ами, трябва максимално, вероятно си мислите, какво мислите? Но какво трябва да предадем?

Дмитриев: Не, вижте. Мисля, че просто ще изготвим този документ, сякаш е нашата позиция, и аз просто неофициално ще предам директно, че всичко това е неофициално. Нека го направят, сякаш е тяхна собствена. Но не мисля, че ще приемат точно нашата версия, а поне нещо възможно най-близко.

Ушаков: Ами, това е проблемът, може да не я приемат, но да кажат, че е било договорено с нас. От това се страхувам.

Дмитриев: Не, не, не. Определено съм съгласен с теб, е, каквото и да кажеш дума по дума, аз ще кажа.

Ушаков: Може да го променят по-късно и това е. Е, има такъв риск. Има. Е, няма значение. Ще видим.

Дмитриев: Да, мисля, че е просто това… И тогава можеш да говориш и със Стив за този документ. Така че, ще го направим внимателно.

Ушаков: (неразбираемо)

Дмитриев: Благодаря ти много, Юрий Викторович. Благодаря ти много. Благодаря ти. Довиждане.

Изданието публикува преди това стенограма на телефонен разговор от 14 октомври, продължил малко повече от пет минути, между Стив Уиткоф, специален пратеник на Доналд Тръмп за мирните мисии, и Юрий Ушаков, помощник по външната политика на Владимир Путин.