Швеция иска ракети с обсег до 2000 км, способни да поразяват дълбоки цели в Русия

Шведските въоръжени сили официално заявиха желание да придобият оръжейни системи с обсег до 2000 км, които да позволят нанасянето на удари по критична руска инфраструктура, разположена далеч зад фронтовите линии. Това става ясно от доклад, приет от правителството тази седмица.
Министърът на отбраната на страната Пол Йонсон подчерта, че новите способности са пряко свързани с поуките от войната в Украйна.
По думите му Швеция трябва да увеличи собствената си мощ за възпиране:
Разстоянието между Стокхолм и Москва е около 1000 км, което означава, че системи с обсег до 2000 км значително ще разширят оперативния обхват на страната.
Шведските ВВС вече разполагат с поръчани крилати ракети „Таурус“, способни да поразяват цели на до 500 км, но Йонсон потвърди, че се разглеждат и други платформи, които да осигурят по-дълъг обсег.
Министърът допълни, че според прогнозите Русия ще увеличи военния си капацитет през следващите пет години, което налага засилване на шведската противовъздушна отбрана и разузнавателните способности.
- Реклама -
