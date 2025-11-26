Скандално! Изгониха Васил Божков от протеста (ВИДЕО)

С думите „По-добре да не сте тук, миналото свърши време е за бъдещето“ Манол Глишев в клип във Фейсбук изгони Васил Божков от протеста тази вечер в София. На клипа се вижда как протича разговора между двамата. Журналиста иронично помоли Васил Божков да изгаси пурата си, която е негова запазена марка, и го помоли ако не го направи поне да пуши по-далеч от тях. Господин Глишев казва „Не сте баш за тук, тръгвайте си, само, че по-далеч – Дубай“ и така Божков се отдръпва от сцената.

От видеото става ясно, че будните граждани не смятат, че фигури като Васил Божков черепа имат място на подобен протест. На финала на клипа се чува обръщение към Божков „мутра“ и снимащия споделя, че е бил заплашен.