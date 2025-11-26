НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 26.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Скандално! Изгониха Васил Божков от протеста (ВИДЕО)

          1
          1310
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком
          Сподели
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком

          С думите „По-добре да не сте тук, миналото свърши време е за бъдещето“ Манол Глишев в клип във Фейсбук изгони Васил Божков от протеста тази вечер в София. На клипа се вижда как протича разговора между двамата. Журналиста иронично помоли Васил Божков да изгаси пурата си, която е негова запазена марка, и го помоли ако не го направи поне да пуши по-далеч от тях. Господин Глишев казва „Не сте баш за тук, тръгвайте си, само, че по-далеч – Дубай“ и така Божков се отдръпва от сцената.

          - Реклама -

          От видеото става ясно, че будните граждани не смятат, че фигури като Васил Божков черепа имат място на подобен протест. На финала на клипа се чува обръщение към Божков „мутра“ и снимащия споделя, че е бил заплашен.

          С думите „По-добре да не сте тук, миналото свърши време е за бъдещето“ Манол Глишев в клип във Фейсбук изгони Васил Божков от протеста тази вечер в София. На клипа се вижда как протича разговора между двамата. Журналиста иронично помоли Васил Божков да изгаси пурата си, която е негова запазена марка, и го помоли ако не го направи поне да пуши по-далеч от тях. Господин Глишев казва „Не сте баш за тук, тръгвайте си, само, че по-далеч – Дубай“ и така Божков се отдръпва от сцената.

          - Реклама -

          От видеото става ясно, че будните граждани не смятат, че фигури като Васил Божков черепа имат място на подобен протест. На финала на клипа се чува обръщение към Божков „мутра“ и снимащия споделя, че е бил заплашен.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Ескалация: Полицията е използвала лютив спрей срещу протестиращите (ВИДЕО)

          Телевизия Евроком -
          По последна информация на източник на Телевизия Евроком става ясно, че полицията е използвала лютив спрей срещу протестиращите. Причината да се стигне до това...
          Инциденти

          Напрежение пред парламента: Трима полицаи пострадаха при сблъсъци с протестиращи

          Екип Евроком -
          Трима служители на реда са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред в центъра на София. Инцидентите са възникнали...
          Политика

          Методи Андреев: Тандемът Борисов-Пеевски е най-голямата заплаха за еврозоната

          Екип Евроком -
          „Жалко и грозно е да се гледа как Борисов се гъне пред Пеевски. Това е унижение. Европа му казва, че това не е бюджетът,...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions